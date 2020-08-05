四川成立首个狼生态保护监测站

本报成都电 （记者王永战）“若尔盖狼生态保护监测站”近日在四川省阿坝藏族自治州若尔盖县揭牌。这是四川省首个关于野生狼的保护站，标志着四川省野生狼的保护工作进入专业化。

狼是有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物，被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》公约（CITES）附录II，是生态链中的关键物种和重要一环，对维持生态平衡具有重要价值。四川狼主要集中在川西北的林区和草原，以阿坝和甘孜两个藏族自治州为主，其中若尔盖是重要的聚集区之一。长期以来，当地高度重视狼等珍稀濒危野生动物保护，积极开展了资源调查、种群监测、科学研究、宣传教育等工作，若尔盖狼现有种群数量已达200只左右。

据记者了解，四川若尔盖湿地国家级自然保护区位于阿坝藏族羌族自治州若尔盖县境内，成立于1994年，1998年经国务院批准并更名为四川若尔盖湿地国家级自然保护区。保护区总面积为166570.6公顷，泥炭总储量达70亿立方米，是世界上最大的一片高原泥炭沼泽，在调节气候、保持水土、减少温室效应等方面具有不可替代的作用，整个若尔盖拥有251种野生动物。

有专业人士指出，中国曾是狼种群数量最大的国家之一。以四川为例，上世纪50年代前，四川西部山区、盆地周边都有狼的踪迹，种群数量也比较大。后来，随着经济发展，人类家畜家禽的养殖规模和范围扩大，狼常常进入农家猎捕牲畜，被视作恶兽，遭到了大范围捕杀，栖息地也不断萎缩。据了解，保护站建立后，当地将进行系统化监测，建立有关狼的基础数据库，了解狼在若尔盖的分布情况、种群数量等信息。