从国家战略护航，到体育强国定向，中国全民健身事业正迎来全面深入、蓬勃发展的大好时机。

以全民健身促进全民健康，中国有信心、动真格：对人民群众最关心的问题、最迫切需要解决的难题，从顶层设计上提出明确的解决路径和政策指引；对老百姓日益增长的健身、健康需求，各部门、各地方给予明确的政策保障、制度支持和服务指引。正如《体育强国建设纲要》所提出的那样，中国着眼于建成完善的公共体育服务体系，不断满足广大人民群众日益多元化、多层次的体育需求，不断提升人民的幸福感和获得感等目标的实现。

正是在全民参与、全民共享的理念上，中国人从健身运动中得到了快乐、收获了健康。2017年天津全运会上，群众项目首次纳入其中，近8000名业余选手、民间高手登上了全运舞台；2022年冬奥会筹办过程中，“三亿人参与冰雪运动”的愿景贯穿其中，冰雪运动正在成为更多中国人的健身载体和生活方式。

没有全民健康，就没有全面小康。在全面建成小康社会的决胜之年，以全民健身促进全民健康是实现这一宏伟目标的坚定基石。

全民健身关乎国民健康。中国人健康水平的提高，是促进国家经济发展的重要条件，是构建健康中国的基础。一个国家繁荣昌盛的前提是全体国民的身心健康，身心健康的国民既是国家的建设者，也是建设成果的共享者。

全民健身关乎国家实力。体育强则中国强，体育强国建设是社会主义现代化强国的重要战略举措之一。随着全民健身与全民健康的深度融合，体育与旅游开发、休闲产业、精准扶贫等领域跨界发展，全民健身已不只是简单的身体锻炼，更是健康生活方式的象征、民族旺盛生命力的表现，是国家综合实力的体现。

全民健康关乎国计民生。引导大众养成终身运动习惯，完善公共体育服务体系，为群众提供近在身边的健身设施和服务，既是实现“健康中国”的有力支撑，更是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的坚实基础。