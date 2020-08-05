热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

全民参与 全民共享

立  风

2020年08月05日08:31 来源：人民网－人民日报海外版

从国家战略护航，到体育强国定向，中国全民健身事业正迎来全面深入、蓬勃发展的大好时机。

以全民健身促进全民健康，中国有信心、动真格：对人民群众最关心的问题、最迫切需要解决的难题，从顶层设计上提出明确的解决路径和政策指引；对老百姓日益增长的健身、健康需求，各部门、各地方给予明确的政策保障、制度支持和服务指引。正如《体育强国建设纲要》所提出的那样，中国着眼于建成完善的公共体育服务体系，不断满足广大人民群众日益多元化、多层次的体育需求，不断提升人民的幸福感和获得感等目标的实现。

正是在全民参与、全民共享的理念上，中国人从健身运动中得到了快乐、收获了健康。2017年天津全运会上，群众项目首次纳入其中，近8000名业余选手、民间高手登上了全运舞台；2022年冬奥会筹办过程中，“三亿人参与冰雪运动”的愿景贯穿其中，冰雪运动正在成为更多中国人的健身载体和生活方式。

没有全民健康，就没有全面小康。在全面建成小康社会的决胜之年，以全民健身促进全民健康是实现这一宏伟目标的坚定基石。

全民健身关乎国民健康。中国人健康水平的提高，是促进国家经济发展的重要条件，是构建健康中国的基础。一个国家繁荣昌盛的前提是全体国民的身心健康，身心健康的国民既是国家的建设者，也是建设成果的共享者。

全民健身关乎国家实力。体育强则中国强，体育强国建设是社会主义现代化强国的重要战略举措之一。随着全民健身与全民健康的深度融合，体育与旅游开发、休闲产业、精准扶贫等领域跨界发展，全民健身已不只是简单的身体锻炼，更是健康生活方式的象征、民族旺盛生命力的表现，是国家综合实力的体现。

全民健康关乎国计民生。引导大众养成终身运动习惯，完善公共体育服务体系，为群众提供近在身边的健身设施和服务，既是实现“健康中国”的有力支撑，更是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的坚实基础。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn