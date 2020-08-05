天津多部门联合作战严厉打击涉野生动物违法行为

记者4日从天津市规划资源局获悉，7月以来，天津市规划资源局行政执法总队野保支队会同红桥区咸阳北路街道办事处、属地派出所、综合执法大队和市场监管所等多部门，调动各类执法力量40余人组成联合行动组，对红桥区千里堤市场及周边鸟类非法交易行为连续开展联合突击查处行动，涉鸟类非法交易行为显著减少。

随着公众野生动物保护意识不断提高，天津市鸟类非法交易行为已大为减少，但仍有部分人员存在侥幸心理进行私下交易。近期，根据野生动物保护志愿者反映，红桥区千里堤市场周边经常有一批遛鸟人员在此盘踞，疑似存在私下买卖行为。

为此，7月9日、11日，联合行动组兵分两路从丁字沽一号路与本溪路、绥中路交口相向包围，对违法占道买卖活体鸟类的行为进行了清缴行动。现场共计查处市重点保护鸟类黄雀、煤山雀、黄腹山雀、沼泽山雀、蓝喉歌鸲等9只，其他鸟类11只，鸟笼40余个；劝离售卖其他鸟类、鸟具、鸟食的商贩10余人。

行动结束后，天津市规划资源局行政执法总队野保支队根据《中华人民共和国野生动物保护法》《天津市野生动物保护条例》有关规定，对5名鸟类非法交易涉事人员，在现场普法后，要求其立即改正，涉事人员认识到错误后，将满足放飞条件的鸟类现场放飞，其他鸟类由市野生动物救护部门依法依规收容救护。其余涉及占道非法买卖鸟笼等行为后续由属地综合执法大队根据城市管理相关规定对涉事人员进行了处理。

千里堤市场及周边是天津市鸟类非法交易高发区。针对该市类似点位，市规划资源部门进行过多次普法宣传和清理整治，但由于涉嫌违法人员警惕性高，交易过程隐蔽，加之行政执法强制手段相对欠缺，无法进一步获取涉嫌违法人员相关违法证据，治理效果欠佳。对此，市规划资源部门充分发挥野生动物保护志愿者作用，及时掌握涉嫌违法线索；积极联系属地政府，通报涉嫌违法人员信息及活动规律；多次会同属地街道工作人员召开碰头会，加强沟通联动。

针对当前各部门对鸟类非法交易行为执法存在的弱项短板，专门研究制定联合清理行动方案：市规划资源局行政执法总队负责对涉嫌违法人工繁育市重点保护鸟类行为进行处置，并负责为行动组进行鸟类初步鉴别指导；属地综合执法大队对市场周边违法占道经营鸟笼鸟具及疫情期间违规经营活禽行为进行清缴；属地市场监管部门对市场内存在的涉嫌非法交易、饲养鸟类行为进行清理；属地派出所负责对拒不配合甚至暴力抗法人员予以控制，为联合行动“保驾护航”。

今年以来，天津市规划资源局行政执法总队冲在一线、把好关口，坚决打击涉野生动物非法交易和人工繁育等行为。截至7月底，向公安部门移交非法繁育濒危保护动物的刑事案件线索2起。针对市内六区20余个高危点位，组织巡检143批次，出动执法人员595人次，现场处置个人非法人工繁育野生动物案件19起。会同市公安局环食药总队现场处置涉野生动物违法线索5起，联合市内六区高危点位属地政府、派出所和市场监管部门开展巡检普法行动10余次，有效打击涉野生动物违法行为。

天津市规划资源局行政执法总队相关负责人表示：下一步，将认真总结联合行动经验，进一步加强与各野生动物非法交易高发点位属地政府沟通联系，依托属地城管、公安、市场监管等多部门，将联合执法行动常态化，持续严厉打击涉野生动物违法行为。(记者 张道正 通讯员：王麟 李文兵)