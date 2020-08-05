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疫情致美国15万人死亡 是否送孩子回校上课令家长发愁

2020年08月05日08:29 来源：中国新闻网

中新网8月4日电 据美国侨报网3日报道，在美国，新冠疫情已造成超过15万人死亡，许多地方的病例仍在不断上升。对家长来说，开学第一天把孩子送上校车，本就是一种大胆的尝试，而现在，除了要担心孩子是否会适应新老师和新同学之外，他们还要担心新冠病毒。

据报道，当地时间8月3日早上，阿达莫斯(Rachel Adamus)就感受到了这些情绪。这是7岁的保罗(Paul)上二年级的第一天，也是5岁的尼娃(Neva)幼儿园开学的日子。

当校车从阿达莫斯所在的达拉斯(Dallas)社区开走后，她的眼泪终于夺目而出。“我们把他们保护了这么久，没让他们去餐厅，只让他们去没人的公园。我们不会带他们去杂货店，而现在他们要在教室里，和老师和同学待上一整天，不论有多少孩子在那。”

阿达莫斯在阿拉巴马州的姑姑因感染新冠病毒离开人世，她丈夫的叔父也因感染这种病毒在新泽西一家疗养院病逝。

美国总统特朗普和教育部长德沃斯(Betsy DeVos)都敦促学校尽快开学，然而美国传染病专家福奇3日却警告说：“有些地区病毒情况严重，让孩子们回归校园可能会不够谨慎。”“你不能只发布一个声明，就让这个国家的孩子们都回到校园。不同地区情况不同。”

阿达莫斯住在波尔丁县(Paulding County)的波尔丁高中附近，上周末，校长致信宣布，一名参加训练的足球运动员病毒检测呈阳性。此外，佐治亚州高中协会上周发布的备忘录说，自6月8日足球等运动训练恢复以来，已收到655份新冠病毒检测呈阳性报告。

而在上周学校刚刚开学的印第安纳州，格林菲尔德中央高中的一名学生在回归教室的第一天，就被检测出病毒呈阳性，他被隔离在学校诊所。在印第安纳州的其他地方——埃尔伍德初中在开学两天后就停课了，因为至少有一名教职员工病毒检测呈阳性。

阿莉亚(Aliyah Williams)是波尔丁县未回归校园的新生之一。她的母亲埃里卡(Erica Williams)说，她把14岁的阿莉亚留在家里，是因为两个小儿子患有囊性纤维化，她不能冒险让儿子暴露在可能有病毒的环境。

埃里卡认为，女儿可以通过上网课保证学业。据报道，该地区有30%的学生注册了网络课程。

许多教师对波尔丁县未强制要求人们佩戴口罩，也未像亚特兰大地区等地一样推迟面授课程感到不安。但由于佐治亚州教师工会力量薄弱，因此几乎没有组织反抗。“我急切地想恢复面对面授课，但在保证安全之前不行。”在波尔丁高中担任教师的史蒂文(Steven Hanft)说。

(责编：许心怡、许晓华)


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