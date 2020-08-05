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新冠疫情叠加反种族歧视活动 近半年美国买枪人数激增

2020年08月05日08:28 来源：中国新闻网

中新网8月4日电 据美国中文网报道，由于新冠疫情以及种族抗议活动引发的骚乱，越来越多的美国人正在武装自己。当地时间8月3日，美国联邦调查局(FBI)发布的最新数据显示，该机构于2020年7月进行了超过360万次与购枪相关的背景调查，是自该局于1998年开始统计数据以来第三高的月份。

据报道，与枪支购买、转让或许可相关的背景调查在2020年6月创下了历史纪录，当时FBI进行了超过390万次调查，第二多的是2020年3月，该机构进行了370万次调查。

其中，美国伊利诺伊州，肯塔基州，得克萨斯州，佛罗里达州和加利福尼亚州与购枪相关的背景调查最多。

报道称，自2020年年初以来，购枪背景调查激增，在很大程度上与新冠肺炎疫情时间相吻合。另外，5月以来，美国非裔男子弗洛伊德遭警察暴力执法致死事件引发了全国性的抗议，并导致了暴力和骚乱事件发生，全国多地的政府官员选择通过武力进行执法。

报道称，一些悲剧性事件后出现大量的枪支背景调查，并不少见。2012年，联邦执法机构注意到，在康涅狄格州的桑迪·胡克小学致命枪击事件发生的当月，与枪支转让相关的背景调查数量与上个月相比激增了39%。在2015年加州圣贝纳迪诺发生恐怖袭击的月份中，枪支背景调查数量激增了48%。

继2020年3月创纪录的数字之后，美国最大的枪支权利组织之一NRA的一位官员表示，对疫情期间人身安全的担忧，可能是FBI背景调查数量激增的主要原因。

“在不确定的时期，枪支销售会上升，因为美国人知道，他们的安全最终掌握在自己手中。”NRA发言人艾米·亨特在一份声明中说。

(责编：许心怡、许晓华)


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