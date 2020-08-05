10岁男孩患上脂肪肝 营养师提醒：青少年肥胖危害多 

家有小胖墩，好多家长都不太当回事，甚至认为“孩子正在长身体，胖一点底子好”，殊不知，青少年肥胖对孩子的影响远比想象中要大。几个月前，广州医科大学附属第三医院临床营养科医生就接诊了一个10岁便患上脂肪肝的小男孩。不仅是他家人，很多人听说他这么小就患上脂肪肝都觉得不可思议。好在营养医师的科学指导及时干预，三个月后他便减重11斤，成功摆脱了脂肪肝。

10岁男孩患脂肪肝 减重11斤恢复健康

小叶今年10岁，三四个月前，身高145厘米的他体重有54.7公斤。其实，在去年11月，他曾因肥胖问题到医院检查，发现骨龄超前，甘油三酯和胆固醇偏高，医生建议他减肥，这才引起父母对他体重的关注。

为了将小叶的体重控制在合理的范围内，妈妈想方设法帮他减肥。但10岁的孩子正在发育期，让他控制饮食不容易，摸索了几个月仍未见效，最后只好作罢。

由于今年上半年在家上网课，日常少运动，小叶非但没瘦下来，到儿科一检查，胰岛素、尿酸仍然偏高，并出现轻中度脂肪肝。这让爸妈又吓了一跳：脂肪肝不是中老年人才多发吗？孩子才10岁，竟也患上脂肪肝！

爸妈担心再这么发展下去后果更严重，才把小叶送到广医三院临床营养科就诊。营养科医生帮他进行体重管理，经过三个月的科学饮食，小叶的体重降至49.4公斤，总胆固醇从5.98（标准为5.18以下）降低到3.87，甘油三酯从3.04（标准为0~1.7）降低到0.49，常规身体指标都在标准范围以内。

“我按照营养师给的食谱给孩子做饭，他每天的营养都很丰富，每周末坚持游泳，也不用超负荷运动，只是下课后尽量走路回家，三个月后体重降到49.4公斤，脂肪肝没有了，身体轻松了！”小叶的妈妈很开心。

这三个月里，小叶并没有像她想象的那样需要饿肚子节食，但体重成功减下来了，还长高了两厘米！

科学饮食+运动 预防青少年肥胖

小叶的体重是怎么减下来，并成功“甩掉”脂肪肝的呢？广医三院临床营养科主管曾青山介绍说，关键在于科学饮食+运动：

1.按需吃饭，培养健康的饮食习惯。

吃太多发胖，吃太少营养不均衡还是胖。处在小叶这个生长发育年龄段的孩子，更要保证每天“按需吃饭”，食物粗细均衡，杜绝过度烹饪。

营养过剩或不均衡是导致青少年肥胖的最为重要的因素。提倡科学饮食，少在外就餐，家庭烹饪少油少盐；少吃垃圾食品；多吃果蔬，少吃肥肉；多喝白开水，少喝饮料；多吃粗粮，少吃精粮。

2.加强体育锻炼，养成爱运动的好习惯

不少青少年的肥胖主要是因为缺乏运动，适当增加运动量和运动时间，能消耗体内多余的脂肪。家长在课余时间应多陪同孩子参与室外活动，比如跑步、爬山、骑自行车等，让孩子从小养成爱运动的好习惯。

曾青山指出，不少青少年肥胖后，容易尝试不健康的减肥方法，比如节食或服用减肥药，这样可能导致过度饥饿后暴饮暴食，陷入恶性循环。她建议，父母应引导孩子遵循“营养干预+规律运动+定期检测体成分”，从小养成良好的饮食和运动习惯，为后继的健康成长发育打下良好的基础。

肥胖危害多 发现这些异常需警惕

爷爷奶奶们可能会觉得，孩子养得白白胖胖虎头虎脑的才健康、可爱，胖一点才有福气。所以，家有小胖墩，好多家长都不太当回事，甚至认为“孩子正在长身体，胖一点底子好”，殊不知，青少年肥胖对孩子的影响远比想象中要大！曾青山介绍说，肥胖可给孩子带来以下五类隐患：

1.肥胖影响身高

肥胖可使脑垂体分泌生长因子减少，肥胖的青少年最终身高可能会赶不上正常的同龄人身高。

2.肥胖影响体型和心理健康

肥胖的孩子体重过重，可对下肢造成负荷压力，易致O形腿、外八脚等，进一步可能导致肥胖青少年自卑、不合群，影响心理健康。

3.肥胖易诱发呼吸道疾病

肥胖的孩子咽部和胸腹部脂肪增多，可影响正常呼吸，易患呼吸道疾病。

4.肥胖影响心肺功能

肥胖的孩子心肺要相对增加循环和呼吸才能满足身体的需要，相当于给心肺增加了负担。

5.肥胖增加慢病风险

脂肪组织功能的改变与BMI的增加是同时发生的，而青少年时期过多脂肪会造成代谢和心血管的临床前改变，提高糖尿病及动脉硬化的风险。

曾青山提醒，当孩子出现以下异常情况，需要及时就医：

体重过重有肥胖引起的指标异常，代谢疾病等问题，并伴有焦虑、自卑等心理问题；

体重增长异常，如果每年增长超过4公斤，一般正常青少年2岁至青春期前每年增加2公斤。

怀疑有胰岛素抵抗，如孩子颈部、腋下出现黑棘皮状的色素沉着等情况，更需及时就医。（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、白恬）