热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

10岁男孩患上脂肪肝 营养师提醒：青少年肥胖危害多 

2020年08月05日08:26 来源：广州日报

家有小胖墩，好多家长都不太当回事，甚至认为“孩子正在长身体，胖一点底子好”，殊不知，青少年肥胖对孩子的影响远比想象中要大。几个月前，广州医科大学附属第三医院临床营养科医生就接诊了一个10岁便患上脂肪肝的小男孩。不仅是他家人，很多人听说他这么小就患上脂肪肝都觉得不可思议。好在营养医师的科学指导及时干预，三个月后他便减重11斤，成功摆脱了脂肪肝。

10岁男孩患脂肪肝 减重11斤恢复健康

小叶今年10岁，三四个月前，身高145厘米的他体重有54.7公斤。其实，在去年11月，他曾因肥胖问题到医院检查，发现骨龄超前，甘油三酯和胆固醇偏高，医生建议他减肥，这才引起父母对他体重的关注。

为了将小叶的体重控制在合理的范围内，妈妈想方设法帮他减肥。但10岁的孩子正在发育期，让他控制饮食不容易，摸索了几个月仍未见效，最后只好作罢。

由于今年上半年在家上网课，日常少运动，小叶非但没瘦下来，到儿科一检查，胰岛素、尿酸仍然偏高，并出现轻中度脂肪肝。这让爸妈又吓了一跳：脂肪肝不是中老年人才多发吗？孩子才10岁，竟也患上脂肪肝！

爸妈担心再这么发展下去后果更严重，才把小叶送到广医三院临床营养科就诊。营养科医生帮他进行体重管理，经过三个月的科学饮食，小叶的体重降至49.4公斤，总胆固醇从5.98（标准为5.18以下）降低到3.87，甘油三酯从3.04（标准为0~1.7）降低到0.49，常规身体指标都在标准范围以内。

“我按照营养师给的食谱给孩子做饭，他每天的营养都很丰富，每周末坚持游泳，也不用超负荷运动，只是下课后尽量走路回家，三个月后体重降到49.4公斤，脂肪肝没有了，身体轻松了！”小叶的妈妈很开心。

这三个月里，小叶并没有像她想象的那样需要饿肚子节食，但体重成功减下来了，还长高了两厘米！

科学饮食+运动 预防青少年肥胖

小叶的体重是怎么减下来，并成功“甩掉”脂肪肝的呢？广医三院临床营养科主管曾青山介绍说，关键在于科学饮食+运动：

1.按需吃饭，培养健康的饮食习惯。

吃太多发胖，吃太少营养不均衡还是胖。处在小叶这个生长发育年龄段的孩子，更要保证每天“按需吃饭”，食物粗细均衡，杜绝过度烹饪。

营养过剩或不均衡是导致青少年肥胖的最为重要的因素。提倡科学饮食，少在外就餐，家庭烹饪少油少盐；少吃垃圾食品；多吃果蔬，少吃肥肉；多喝白开水，少喝饮料；多吃粗粮，少吃精粮。

2.加强体育锻炼，养成爱运动的好习惯

不少青少年的肥胖主要是因为缺乏运动，适当增加运动量和运动时间，能消耗体内多余的脂肪。家长在课余时间应多陪同孩子参与室外活动，比如跑步、爬山、骑自行车等，让孩子从小养成爱运动的好习惯。

曾青山指出，不少青少年肥胖后，容易尝试不健康的减肥方法，比如节食或服用减肥药，这样可能导致过度饥饿后暴饮暴食，陷入恶性循环。她建议，父母应引导孩子遵循“营养干预+规律运动+定期检测体成分”，从小养成良好的饮食和运动习惯，为后继的健康成长发育打下良好的基础。

肥胖危害多 发现这些异常需警惕

爷爷奶奶们可能会觉得，孩子养得白白胖胖虎头虎脑的才健康、可爱，胖一点才有福气。所以，家有小胖墩，好多家长都不太当回事，甚至认为“孩子正在长身体，胖一点底子好”，殊不知，青少年肥胖对孩子的影响远比想象中要大！曾青山介绍说，肥胖可给孩子带来以下五类隐患：

1.肥胖影响身高

肥胖可使脑垂体分泌生长因子减少，肥胖的青少年最终身高可能会赶不上正常的同龄人身高。

2.肥胖影响体型和心理健康

肥胖的孩子体重过重，可对下肢造成负荷压力，易致O形腿、外八脚等，进一步可能导致肥胖青少年自卑、不合群，影响心理健康。

3.肥胖易诱发呼吸道疾病

肥胖的孩子咽部和胸腹部脂肪增多，可影响正常呼吸，易患呼吸道疾病。

4.肥胖影响心肺功能

肥胖的孩子心肺要相对增加循环和呼吸才能满足身体的需要，相当于给心肺增加了负担。

5.肥胖增加慢病风险

脂肪组织功能的改变与BMI的增加是同时发生的，而青少年时期过多脂肪会造成代谢和心血管的临床前改变，提高糖尿病及动脉硬化的风险。

曾青山提醒，当孩子出现以下异常情况，需要及时就医：

体重过重有肥胖引起的指标异常，代谢疾病等问题，并伴有焦虑、自卑等心理问题；

体重增长异常，如果每年增长超过4公斤，一般正常青少年2岁至青春期前每年增加2公斤。

怀疑有胰岛素抵抗，如孩子颈部、腋下出现黑棘皮状的色素沉着等情况，更需及时就医。（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、白恬）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn