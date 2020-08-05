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《柳叶刀》社论提醒“昔日难再回”

人类社会如何更有韧性地面对疫后“常态”

2020年08月05日08:15 来源：科技日报

　　英国《柳叶刀》期刊近日刊发的社论指出，此次新冠肺炎疫情大流行带给人类社会两个有益的教训：首先，提醒我们关键从业者真正地维持了社会的运行；其次，为了解决社会系统的脆弱性，我们需要韧性，还需关注健康、社会和地球的可持续性。

　　社论文章称，在疫情之前，全球7.34亿人生活在极端贫困中，6.9亿人忍受饥饿，7950万人被迫流离失所。现在，对于数十亿人来说，新冠肺炎疫情之前的常态生活停滞了，人们可能无法回到往日的状态，但或许，也不应该再“回望往昔”。新冠肺炎疫情是一场人类的灾难，但却让卫生界有机会反思并重新定义“常态”这一概念。

　　此次大流行带给人类社会两个有益的教训。一是，它提醒我们谁是真正维持社会运行的人——关键从业者，这些人包括医护人员、商场及社会工作者、公共交通工具司机、银行出纳人员、教师、警务、农民和清洁工。社会往往把这些人的工作视为理所当然，但没有他们，社会就会陷入混乱。

　　第二，社会系统其实有其脆弱性，迄今为止，一些最佳的卫生系统通过极端紧急措施和英勇的个人努力，避免了全面崩溃，但呼吸机、个人防护设备、氧气短缺和卫生工作人员的压力等问题已然出现。而在面临食物囤积和及时供应链中断的情况下，食品供应系统也可能表现的脆弱。这种脆弱性，并不是饱受战争侵扰的国家才有，它就在所有人身边。

　　社论指出，如果要从此次疫情中汲取教训，那必须将公平、韧性和可持续性作为未来社会发展的重点。

　　此次大流行加剧了社会不平等，至少有7000万人将因此次大流行而陷入贫困。即将离任的联合国极端贫困与人权问题特别报告员约翰·阿尔斯顿表示，人们需要重新审视经济增长与消除贫困之间的关系。与每年经济增长1%相比，各国每年若能将衡量居民收入平等程度的基尼系数降低1%，可能对减轻全球贫困产生更大的影响。不能只看经济增长，财富的再分配同样至关重要。

　　为了应对社会系统的脆弱性，人们还需要一种韧性——即应对压力、冲击和变化的能力。一个有韧性的卫生系统，可以对突发卫生事件作出有效反应，灵活且具备适应能力；一个有韧性的卫生系统，也不会在新冠病毒暴发时仍按照流感大流行的应急预案来处理。

　　经济系统同样也需要韧性。疾病大流行、气候灾害和金融危机在很多人看来都是“异常事件”，但它们并非“意外事件”，应重新调整抵御能力事项的优先性，以便能应对上述问题。

　　此外，人们还需要关注健康、社会和地球的可持续性。挑战社会的常规观念（即对效率、消费和增长的追求）并不新鲜，但如今，卫生界站在道德制高点助推人们更进一步挑战所谓的常规观念。然而，这需要人们改变既往文化影响并更新衡量标准，还需要每一个执迷于效率、消费和增长指标的个人、机构、组织和社会进行反思，因为“昔日难再回”。（本报记者 张梦然）

(责编：许晓华、许心怡)


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