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净化医美市场重在限缩“第三方”

2020年08月05日07:59 来源：北京青年报

　　随着暑期到来，一些学生加入到整形大军中，“美丽经济”再度成为消费热点。但“美丽经济”的背面，却是频发的整容事故，是正规医美机构难赚钱的财务困境。

　　医美市场不仅是顾客和医美从业人员之间的对手戏，在这两者中间，往往还会插进“第三方”，比如非法贷款公司等。这些贷款公司以“无本还息”、“无抵押”快速贷款为噱头，引诱无力支付高额整形款、急需借钱的顾客到指定非法医美机构做手术。顾客一旦上当，术后就会背上沉重的债务，利滚利难清偿。此外，医美手术也无质量保证，巨额债务换来的可能不是美容，而是毁容，让受骗者经受多个层面的折磨。可以说，“第三方”的过度介入，是美容市场的一大乱象。

　　拥有“第三方”身份的，除了“套路贷”公司，还有其他机构和个人，比如中介公司就充斥着美容市场。有统计显示，截至2019年底，我国医美机构超2万家，从业者大约是30万至50万人，其中约30%为医护人员，70%以上为营销、咨询服务人员。而通过保守计算，医美中介大概在3000万人，中介从业人员这个“第三方”人数远多于顾客人数和医美机构中的从业者人数。

　　“第三方”争相介入，当然是为利而来。“套路贷”赚取的利润往往不比医美机构少，医美中介也会向医美机构收取60%甚至85%的巨额佣金。这就意味着，虽然医美市场蛋糕巨大，但“肥水流入外人田”，部分医美机构的利润不高甚至出现亏损，而非法医美机构由于存在欺诈或偷工减料等行为，反而更容易生存。这样一来，就会产生“劣币驱逐良币”效应，以至于非法医美机构占据市场的主导地位。

　　净化美容市场，着力点或许很多，但比较关键的一点是限缩“第三方”的规模，在数量上对合法贷款公司和中介机构加以控制，避免“第三方”喧宾夺主，并将本不属于“第三方”的市场蛋糕夺回来，这样不仅可以减轻顾客的经济负担，而且也使医美机构可以获得更大利润，以此来培育和扶持正规的医美市场供给。货真价实的供应多了，那些与“第三方”勾结且靠使黑招、阴招生存的非法医美机构，就会渐失市场。（秋实）

(责编：许晓华、李轶群)


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