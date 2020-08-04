生物医用材料与组织修复替代国际高峰论坛举行

8月1日，由上海医疗器械行业协会、上海市浦东新区生物产业行业协会主办，枫林集团、赛德迪康（上海）医疗科技有限公司协办，复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心战略合作支持，枫林国际创新中心作为合作方的“全球疫情下的新视野——生物医用材料与组织修复替代国际高峰论坛”在中国上海、美国加州圣地亚哥通过线下与直播平台同步举行。

在以“全球生物医用材料与组织修复替代最新技术和未来”的论坛，中国工程院院士、中国人体修复技术与材料创新联盟理事长夏照帆院士发表了以“主动健康和老龄化科技应对，从组织工程新技术看未来我国生物医用材料的发展——中国临床急需的疗法与技术”为题的演讲。

最后，赛德迪康（上海）医疗科技有限公司董事长孙琳表示，赛德迪康一直致力于将颠覆式创新带入医疗健康领域，尤其在生物医用材料和组织工程修复替代领域具有50年的研发经验，希望与同仁携手，共同将生物医用材料产业带入新的发展阶段。

据了解，赛德迪康的生物工程与组织再生平台技术PermeaDerm技术能够有效解决急性和慢性创面修复领域愈合周期长、感染率高、瘢痕、换药频繁、护理成本高等临床急需解决的问题。该技术平台具有可拓展性，可应用于创面修复治疗—愈合急性与慢性伤口及外科—疝修补、心血管等领域。