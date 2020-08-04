北京市宣武中医医院急诊科主治医师姜 楠 主任医师 李艳如

颈椎、腰椎疾病是现代人的高发病、常见病，影响正常工作、学习和生活。《黄帝内经》记载：“骨正筋柔，气血以流”。也就是说，筋骨关节的活动灵巧，有赖气血濡养。要想骨正筋柔，先要补足气血。

1.练“卧虎扑食”。这个招式为易筋经中的一个招式，由于调动了上下肢且需要全身肌肉配合，同时辅助呼吸进行，所以能最大程度地锻炼筋骨，通畅气血，建议大家不妨每天在家练习10分钟。具体方法是：右脚向右跨一大步，屈右膝下蹲，成右弓左扑腿势;上体前倾，双手撑地，头微抬起，目注前下方;吸气时，同时两臂伸直，上体抬高并尽量前探，重心前移;呼气时，同时屈肘，胸部下落，上体后收，重心后移，蓄势待发。如此反复，随呼吸而两臂屈伸，上体起伏，前探后收，如猛虎扑食(如图)。动作连续5~10 次后，换左弓右扑脚势进行，动作如前。

2.常喝当归补血汤。取生黄芪30克、当归10克，加水后煎煮30分钟，煎煮后取出药液，每日早、晚各服用100~200毫升。人体筋骨关节的活动灵巧，有赖气血濡养，黄芪、当归是益气生血的上品，又无碍脾胃运化功能。

平时饮食中也可选一些益气养血的食品，如红枣、粳米、小米、山药、茯苓、黄豆、鸡肉、香菇、桂圆、蜂蜜等，少食空心菜、萝卜等耗气之品。此外，还要避免偏食，以防伤筋损气。《素问·五脏生成篇》曰：“多食辛，则筋急而爪枯;多食酸，则肉胝皱而唇揭;多食甘，则骨痛而发落。”意思是说，过食辛辣、酸、甜的食物最容易损伤筋骨。故选择食物时，必须注意五味调和，不可偏颇。