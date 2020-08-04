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智能时代，别让老人寸步难行

金丰杰

2020年08月04日09:56 来源：人民网-生命时报

智能时代的迅猛推进，不断刷新着人们对“生活原来可以如此便捷”的认知。然而，并不是所有人都吃到了这种“红利”。疫情期间，一些老年人因为不能熟练使用智能手机变得寸步难行：没有健康码，进不了超市、回不了家;不会网上预约挂号，看不了病；乘坐公共交通、景区购票、购物付款等也都要难住一批老年人。

智能时代的洪流，自带大杀四方的气场。但面对老年人的“寸步难行”，我们该责怪的不是科技，而是社会服务环节对老年群体有意无意的忽视，是他们在冷冰冰的效率和温暖的人性间默认选择了前者。

不久前发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止到2020年3月，我国非网民规模为4.96亿，其中，不懂电脑网络而无法上网的人占比51.6%;不会汉语拼音、受文化程度限制不能上网的人占19.5%;年龄太大或者太小不能上网的有14%。科技发展再快，也不能漠视这样一个庞大的“跟不上”群体。我们扪心自问：在应用健康码的同时，能不能留下纸质证明或短信证明的空间?在倡导移动支付的同时，能否保证现金支付的通道顺畅?

如何对待弱势群体，反映了一个民族的文明程度。没有人会永远年轻或处在潮流的前列，所以时代的发展决不能抛弃人性的温度。我们可以号召老年人尽可能与科技进步“接轨”，并创造帮助他们改变的环境，但同时，我们也不能忽略那些因为各种原因暂时无法改变的群体。在这方面，有些机构和组织已经做出了尝试，比如嘉兴市图书馆。在有限的公共预算下，图书馆158名工作人员一年举办了5000场读者活动。有免费培训农民工网上购买火车票的活动，也有免费培训老年人使用智能手机的课程，从怎么使用微信到怎么制作电子相册，甚至怎么连接无线网络等内容，几乎面面俱到。这种接地气、长本事的培训帮助老年人跟上了时代进步的步伐。

抗击新冠疫情期间，我们见识了行走于隔离病房的智能机器人，看到过快递小哥使用的机械外骨骼，还有已广泛应用到个人的健康穿戴设备……智能科技已经给生活带来了极大的便利和改变，但越是机器横行的人工智能时代，就越要呼唤人性的温度。带有人性温度的智能时代是暖的，它洋溢着笑，春风拂面。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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