热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

疫情防控进入常态化后 今年暑期游市场更倾向于“相对安全可控”

2020年08月04日08:50 来源：中国妇女报

安心“逛吃逛吃”，遍享“文化和科普大餐”，加入亲子游、避暑游、养生游等精彩队列……自7月14日文化和旅游部宣布恢复放开跨省团队旅游及“机票+酒店”业务以来，人们向往的暑期旅游休闲生活正在渐渐“回归”。

疫情防控进入常态化以后，“与众不同”的今夏旅游旺季，又有哪些新亮点？

在往年逢假期必“爆棚”的上海科技馆，江苏游客贾女士和女儿从容地“泡”了一整天。“往年亲子游，因为游览者众多，体验并不好，甚至让人想‘逃离’。”贾女士认为，今年上海科技馆实施预约和限流，一方面出于防疫考虑，另一方面让参观体验好了很多，以往根本排不上队的热门展览，今年女儿终于“如愿以偿”体验了一番。

据同程旅行报告分析，结伴旅居正成为中老年人群消夏避暑的新选择。在贵州安顺，65岁的重庆人明远一举订下2个月的农家乐食宿服务，她这样描述自己的避暑生活：“这里气候舒适宜人，不仅住房整洁干净，水电、无线网络等基础设施完善，村民还邀请我们一起参加打糍粑、摘水果等活动，感到亲切极了。”

在民航领域，华夏航空、海南航空、春秋航空等近一个月相继推出超值出行优惠产品，承接“机+酒”业务恢复的政策利好。

在湖南长沙，上海白领于水刚下飞机便直奔闹市，只为买一份纯正的臭豆腐吃，还不忘“晒”上“朋友圈”。得益于各大航空公司推出的“随心飞”包年套餐，“诗和远方”的追寻者可以在周末以低价“打飞的”前往祖国各地一饱眼福和口福。

携程7月29日发布报告称，跨省团队游开放半月以来，我国已有越来越多的居民选择出游，热门目的地游客量环比增长最高达273%，热门出发地游客量环比增长最高达1200%。

为更好满足人们的旅游休闲需求，激发市场活力，多地还纷纷拿出“真金白银”补贴，让更多游客愿意走出门、玩得起。

据悉，从8月1日起至今年底，山东省青岛市12家国有A级旅游景区免门票开放。据青岛市发改委有关负责人介绍，疫情给旅游业带来较大冲击，免门票举措旨在吸引客源流量，激活其他旅游相关要素，带动整体消费产业链复苏。

无独有偶，正在举行的2020杭州文旅消费季上，杭州联合长三角多个城市推出涉及数字文旅、文创非遗、文艺演出、夜间出游等56项文旅促消费活动。上海则集中推出一批2020年上海夏季文化旅游产品，突出“安全、优惠、品质”标准，涉及的沪上重点景区、生活服务平台、旅游企业等纷纷推出多重优惠。

伴随各类利好举措落地，旅游业复工复产正逐步加快步伐。携程数据显示，自7月中旬以来，已有4000多家旅行社在其平台上新发布国内游产品。同程艺龙数据显示，7月15日以来，酒店预订量较之前增长了30%，目前继续保持复苏势头。

旅游业逐步复苏的同时，也有部分游客在目的地选择上保持相对谨慎。“儿子所在的幼儿园要求，若暑期出省游玩，必须在开学前14天返回，因此一家人计划在长三角地区自驾游。”来自江苏的成女士说。

中青旅遨游网的一项调查也显示，比起以往“先看价格，再看服务”，如今游客更关注“是否提供防疫保障，能否有效落实”，部分游客更倾向于相对安全可控的周边游、短途游。

“人们最关注出行安全，所以防疫措施要在细节上做到位，给游客带来安全感。”“待业”170多天后，再次接待跨省团队游客的湖北导游小吴说。据他介绍，旅行社配备了充足的口罩、体温计、一次性手套等防疫物资；游客报名参团时需出示“健康码”并测体温，体温正常方可出行；20余人的旅行团租用载客量为50人的大巴，保持安全距离；团餐标准也升级，做到健康安全、不吃桌餐避免聚集。

据上海财经大学教授何建民分析，在迎接旅游业复苏的过程中，各地市场主体应将游客及从业人员的生命健康放在第一位，充分考虑到我国正处于疫情防控常态化阶段、暑期多地进入汛期等因素，以完善、严格的应急防控措施为游客美好的暑期生活保驾护航。（记者 余俊杰 陈爱平）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn