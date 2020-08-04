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从全面退化到总体改善，我国草原生态实现历史性转变

“带薪休假”，草场又绿了！

本报记者  王 浩  常 钦

2020年08月04日08:41 来源：人民网－人民日报海外版

盛夏时节，甘肃山丹马场草原上鲜花盛开，绿草如茵，马群在悠闲地觅食嬉戏。
　　陈 礼摄（新华社发）

七月的玛曲草原美得醉人。天苍苍，野茫茫，湛蓝的天空一碧如洗，绿茸茸的草原一望无际，黄河首曲展开曼妙身姿，盛开的金莲花娇艳欲滴。

“小时候的草原又回来了！”甘肃省玛曲县欧拉乡达尔庆村卓玛加布感叹。“拔草的人眼睛会疼”，从小听着这句谚语长大的卓玛加布，深爱着家乡的草原。可是，曾经的过度放牧，让草场退化，草少了，鼠多了，“牧民们看着眼睛疼，更心疼啊！”

卓玛加布响应政策，退牧还草，卖掉了家里的1000多头牛，当起“草原卫士”。捡垃圾、种草木，探索治沙实验田，让一片片不毛之地长出高原柳、披上垂穗披碱草。

一个又一个“草原卫士”，推动着禁牧、禁塑，把保护草原写进村规民约，退化的草场变了，草长高了，水变青了，黑颈鹤来了，玛曲草原重焕青春。

变化的还有阿巴嘎草原。

曾经，沙“舌头”伸到村头，内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗萨如拉图雅全村面临搬迁。“羊越来越多，把草都啃没了，卖羊！”廷·巴特尔下定决心。

廷·巴特尔还清楚记得，妻子流着泪买回铁丝网，圈起草场封养育草。第二年，他们收获了9马车草。“善待草原，草原就会馈赠你。”廷·巴特尔体会最深。牧民们纷纷效仿开始围封草场、划区轮牧。村民们开农家乐、养生态鱼……穷村变成了生态村，牧民纯收入10多万元。

草原是祖国的生态屏障。打开地图，东起内蒙古草甸草原，西至新疆戈壁荒滩，南越青藏高原的巍峨雪山，草原东西绵延4500余公里，覆盖着2/5的国土面积，防风固沙、涵养水土，是呵护大地的绿色“皮肤”。曾经，绿色“皮肤”面积萎缩、草原退化、家畜超载，一系列顽疾让草原不堪重负。10多年前，全国草原面积持续萎缩，年均减少约50万公顷左右。

保护草原，一代代人接续奋斗。从呼伦贝尔草原到锡林郭勒大草原，再到新疆伊犁草原，牧民减畜转产，草原禁牧休牧，科技人员攻坚治理，一片片“绿海”重现生机：近8年来，全国草原综合植被覆盖度提高6.7个百分点，达到55.7%；天然草原鲜草总产量增加近1亿吨，连续8年保持在10亿吨以上，中国草原生态实现了从全面退化到局部改善，再到总体改善的历史性转变。

瞧，绿色“皮肤”不断延伸！

“草场‘带薪休假’，‘癞皮’不见了。”内蒙古锡林浩特市额尔敦塔拉嘎查牧民额尔登尼说，政府补贴春季休牧，羊群定居，他家的500只羊舍饲圈养。从4月10日至5月10日，全市1800多万亩草场全面休牧，草原“喘口气”，提高了生产力。

自2011年开始，中国在内蒙古、西藏、新疆等13个主要草原牧区实施草原生态保护补助奖励政策，8年来，全国累计投入草原生态补奖资金1300多亿元。北方草原生态修复工程、南方草地改良建设工程……一大批草原生态修复重大工程推进；实施补播、施肥、灌溉等综合农艺手段，草原改良持续推进。2003年—2019年，中国累计安排中央资金315.7亿元用于退牧还草工程，退化草原改良（补播）2.95亿亩、人工种草1368.2万亩、黑土滩治理266万亩。

苜蓿铺青叠翠，沙柳风中摇曳，野兔穿行其间，内蒙古鄂托克前旗苏力迪嘎查牧民赛西雅拉图感慨：“沙走了，雨多了，草原又绿了。”

瞧，牛羊更加肥壮了！

交出牧鞭，合作养殖，青海省泽库县拉格日村牧民东知才让非常坚定：“23头牦牛，挤在100亩草地上，哪能受得了！”合作社规模养殖，单位草地牦牛数量少了，吃得营养，长得却更壮实了。

草畜平衡，以草定畜。近5年，拉格日村百亩草场载畜量减少2.02个羊单位，植被覆盖度从六成提高到了八成。

看全国，畜牧业从粗放发展转向规模集约高效，从简单利用草原转向生态红利共享。截至目前，全国禁牧休牧和草畜平衡实施面积已达到38亿亩，占草原总面积的63%，惠及1200多万户牧民。

瞧，牧民们的口袋更鼓了！

“草原好风景，庭院有钱景。”甘肃省碌曲县尕秀村的卓玛草说，村里建起自驾游营地、草原帐篷城，她家开起了藏家乐，“客人络绎不绝，品藏餐、唱藏歌、跳锅庄，游客和牧民互动，一年能挣10多万元。”

得益于精准扶贫，尕秀村硬化巷道、建旅游公厕、铺光纤网，52户牧民吃上“旅游饭”，去年全村接待游客80万人次，户均增收3万多元。

转型发展，草原产业促进农牧民增收。中国草种业、草地农业、草产品生产及加工业等不断发展壮大，年产值超过7000亿元，草原产业已成为具有重要生态、经济和社会功能的基础性产业，成了当地脱贫致富的主导产业。

盛夏七月，最美的时节遇见草原。你不妨走进草原，感受那里的天高云淡、草木葳蕤，感受草原绿色发展的蓬勃脉动……

(责编：李轶群、许晓华)


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