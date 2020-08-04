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网传“驱蚊大法”有用吗？疾控专家一一破解！

2020年08月04日07:58 来源：羊城晚报

每到夏天，就是各种防蚊灭蚊大作战。网上热传许多“驱蚊大法”，真的有用吗？广州市疾病预防控制中心消杀部何时雨表示，这些防蚊灭蚊小妙招，看起来简单又实用，但真要严谨地论证一番，会发现仅少数有轻微效果，大多不靠谱。最简单粗暴但有效的防蚊灭蚊大招，是釜底抽薪，清理积水！如果家里总会有无法清除的积水，怎么办？何时雨表示，可以用苏云金杆菌、球形芽孢杆菌等生物灭蚊幼剂或灭蚊幼缓释剂。

网传“驱蚊大法”靠谱吗？

不靠谱1 肥皂水驱蚊

肥皂水是朋友圈传播广泛的灭蚊妙招之一，方法是把盛有肥皂水和洗衣粉混合液的脸盆放在窗前，并紧闭门窗。第二天，就会发现蚊子死在盆中。原因是，肥皂的香味可以诱使蚊子产卵，而混合液体又能杀死蚊卵和成蚊。但弊端是，肥皂水的浓度不好控制。浓度太高，蚊子吸引不过来。浓度太低，则起不到灭蚊的作用，反而容易孳生蚊虫。

不靠谱2 烧桔子皮或熏醋

网传在家里点燃晒干的桔子皮，既可驱蚊，又能使室内空气清新；把煮沸的醋装在盘子里，置于室内，蚊子就会被熏跑。但何时雨表示，这些做法都缺少科学依据，因为这些做法并不能产生具有驱蚊效用的化学成分，倒不如买些正规厂家生产的电热蚊香来得实在。

不靠谱3 喷洒维生素B1

网传直接口服或把维生素B1溶解于水喷洒在皮肤表面可防蚊。原因或许是因为维生素B1有微弱臭味和苦味，喷洒在皮肤表面想让蚊子“退避三舍”。“口服维生素B1驱蚊”的说法，也是基于人体能够通过汗液排出这种特殊味道。

但目前科学研究表明，蚊子对气味的喜好与人类不一样，让人觉得反胃的维生素B1，并不会对蚊子产生影响。而且，维生素B1的分子结构非常不稳定，怕热且见光易分解，溶解在水里喷洒的做法，本身就不可靠。

不靠谱4 植物驱蚊

驱蚊草、夜来香，作为“驱蚊植物”在网上热卖，理由是利用这些植物散发出的特殊且浓郁的气味，达到使蚊虫不敢靠近的目的。

研究表明，这类植物分泌的香叶醇、香茅醇、柠檬醛等物质，确实对昆虫有一定的驱避作用。但这些物质平常并不会随便释放出来，只有在受到机械摩擦或昆虫取食等物理损伤时，才会大量释放。就像我们搓揉一把艾蒿，才能闻到浓浓的艾蒿味一样。因此仅靠叶片平时散发出来的气味浓度来驱蚊是远远不够的。

而长久放置于室内，夜来香等所谓的驱蚊植物可能还会对人体造成一定危害。因此，如果要在室内摆放，请尽量选择放在通风的阳台或窗口。

不靠谱5 用花露水洗澡

花露水驱蚊是有前提的，只有含避蚊胺成分的“驱蚊花露水”，才能起到驱蚊效果。但即使是含有避蚊胺的花露水，经洗澡水稀释后，防蚊的作用也变得微乎其微。更何况，花露水中还含有酒精、香精等成分，加在洗澡水里可能会导致孩子过敏。（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈纪川）

(责编：许晓华、李轶群)


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