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疫情是否给你留下了“强迫症”

2020年08月04日07:40 来源：中国青年报

　　随着防疫进入常态化，人们的生活也逐渐趋于正常。然而很多人发现，疫情给自己带来的影响似乎没那么容易消除，很多人疫情期间养成了一些新习惯：每过一会儿就必须去洗洗手，而且洗得特别仔细，不然就没办法做别的事情；随身携带含有75%酒精的消毒湿巾，无论接触什么都要先用湿巾擦过才能安心；听到快递员敲门不让家人开门，一定要对方把东西放在门口，过阵子再拿……很多人因此怀疑自己或家人是不是得了“强迫症”。那么，这些行为是不是精神病学意义上的强迫呢？强迫症通常又有什么样的表现呢？为此，中青报·中青网记者采访了北京大学第六医院主任医师闫俊。

　　强迫观念和强迫行为

　　闫俊说，强迫分为强迫观念和强迫行为。强迫观念是指反复进入患者意识领域的思想、表象、情绪或意向。这些思想、表象、情绪或意向对患者来说，是没有现实意义的，是多余的。但是强迫观念是突然涌现的，患者不能自主控制。患者也会意识到这些都是他自己的心理活动，想摆脱，但又无能为力。

　　“在强迫观念下，各式各样的想法、冲突和观念会在脑中反复出现，并且给个人带来非常大的影响。”闫俊说，“很多事情正常人想一想就放下了，而强迫症患者则会一直深陷其中。”

　　闫俊治疗过一个强迫症患者，她在帮孩子辅导功课时，脑子里会不由自主地想“为什么1+1=2”，去动物园的时候就会想“为什么人是猴子进化来的”。她说自己也知道这些都是被科学家证明和研究清楚的定论，但却控制不了自己的脑子，非要想清楚不可，不想清楚就很难受。

　　还有一个患者从事会计工作，他脑子里会突然出现保险柜被人撬开，里面的东西都丢了的画面。他自己也知道这是想象，不是真实发生的事情，可是脑子里闪过这些画面的时候，他就非要去看看保险柜有没有被撬开。

　　强迫有时还可能是一种类似于“冲动”的感觉。闫俊的另一位患者在开车看到红灯时，就会有一种冲动，想一脚把油门踩到底，冲到马路对面去。他自己知道这是非常危险的行为，并且也不会真的这样做，但脑子里总是出现这些冲动。

　　除了强迫观念，强迫还包括强迫行为。闫俊告诉中青报·中青网记者，强迫行为是指重复、刻板的外在行为、动作或内隐的精神活动，是患者为了减轻不快感或焦虑情绪而采取的自主行为。

　　闫俊举例说，有一个强迫症患者给自己设计了一整套锁门的仪式——必须先用钥匙向右转三圈，摁三下门把手，再使劲推一下门，告诉自己“弄好了”，然后才能下楼。一旦仪式中少了一个环节，他就会觉得门没有锁上。

　　另一个强迫症患者工作时会对某个数字反复核对，明明心里知道已经核对清楚了，但又总担心“万一不对怎么办”，于是又反复检查，直到最后自己也分不清到底结果对不对。

　　还有一个强迫症患者，每次就诊完都要向闫俊询问三遍，“闫大夫你确定听清楚我说什么了吗？”虽然他心里也知道大夫听得很清楚了，但必须询问三次后，才能放心离开。

　　还有某强迫症患者，每次走楼梯时都会产生强迫性的感觉异常，明明踩着一楼的地板，却总觉得自己踩的是地下室的地板。他还经常觉得衣服上有燃烧的火苗，因而不敢穿衣服，虽然他也知道这些都只是强迫症的表现。

　　闫俊总结说，强迫最主要的特点，就是“重复”和“纠缠”。“重复”是指患者花费了大量时间和精力反复做一件事，而达成的效果与付出远远不成比例。“纠缠”指的是同一个想法或者念头在脑子里不断出现，明知过分或者毫无必要，却挥之不去。

　　强迫症并不是罕见疾病

　　临床上究竟是怎么诊断强迫症呢？闫俊告诉记者，临床诊断中，医生会请患者描述自己遇到的困难，脑子里的想法和感受，然后通过患者的言语和行为来作出判断。临床上还会使用一些常规量表对患者进行检测。最常用的量表叫耶鲁布朗量表。此外，也会借助一些辅助仪器。

　　闫俊说，强迫症被归类为神经症类疾病，与精神分裂症、抑郁症有很大不同，但也有一部分患者因长期患有强迫症导致生活非常困难，出现抑郁情绪，因而出现强迫与抑郁并存的情况，这时就需要专业的精神心理医生进行诊断和鉴别。

　　“强迫症并不是罕见疾病，每100人中就有大约3人曾经得过或正患有强迫症。得了强迫症也不必太担心，只要积极治疗，70%-80%都会收获非常好的效果，可以达到临床痊愈。”闫俊说。

　　强迫症的发病原因很复杂，“大脑、基因、个性、处理压力的方式等众多因素，都可能构成病因。得强迫症并不是因为抗压能力不好，或者意志不够坚强，更不是因为受到周围人的影响。强迫症是一个综合疾病，因此强迫症的治疗也要与个体心理素质、精神压力、生长发育、大脑神经递质等综合因素结合进行。”

　　闫俊介绍说，强迫症治疗包括药物治疗、心理治疗以及物理治疗。“药物治疗针对的是大脑有神经递质的改变。强迫的治疗与抑郁的治疗有很相近的地方，很多抗抑郁的药物也会用于强迫的治疗。不过，强迫治疗需要的时间要比抑郁治疗更长些，通常可能要花上几个月，甚至半年、一年的时间。最艰苦的阶段在最初1-3个月，需要在医生的密切关注下进行治疗，之后需要每个月定期复诊。心理治疗则需要患者了解自己的性格，学习应对强迫的方法。药物和心理同时进行，治疗效果会更加明显。物理治疗是在专科医院进行的。去专业医院进行评估，就会得到相应的治疗”。

　　并不是所有的强迫症状都是强迫症

　　闫俊认为，强迫症的发生一般与一个人的性格有关。“过于执着、过于追求完美的人容易出现强迫。因此需要适度调节自己的生活目标和需求。”强迫也与一个人应对生活压力的方式不当有关，“所以要学习一些让自己放松的疗法，例如正念疗法。同时还要养成良好的作息习惯。”闫俊说，“避免大脑过度使用，避免过度纠结于某一件事情，或者对某些事情过度恐慌，这些都能帮我们积极地预防强迫疾病。 ”

　　最后，闫俊强调，并不是所有的强迫症状都是强迫症。“如果强迫的表现出现时间很短，对生活影响不大，那么可能只是出现了强迫症状，通过自我调节放松就可以解决。如果强迫的表现达到了严重的程度，出现频率很高，大概一天中占到一个小时以上，影响了正常生活，就需要去看专业医生。如果强迫的程度和状态都达到了符合疾病诊断的标准，这时就可能不只是强迫症状，而是强迫症了”。

　　中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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