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褒奖“敢医敢言”的时代值得点赞

2020年08月04日07:24 来源：北京青年报

党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室8月3日发布公示，为隆重表彰在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出杰出贡献的功勋模范人物，决定开展“共和国勋章”和国家荣誉称号评选颁授，产生1名“共和国勋章”建议人选，3名国家荣誉称号建议人选。84岁的钟南山院士成为“共和国勋章”建议人选。（相关报道见03版）

作为国家最高荣誉，“共和国勋章”授予的对象均为为党、国家和人民的事业作出巨大贡献、功勋卓著的杰出人士。此前，核物理学家于敏、中医药学家屠呦呦、杂交水稻之父袁隆平等获得此项荣誉。

8月3日公示的钟南山院士入选“共和国勋章”建议人选简介中，除了对他长期致力于重大呼吸道传染病及慢性呼吸系统疾病的研究、预防与治疗取得的丰硕成果和突出实绩予以高度评价外，尤其对这位耄耋老人在抗击新冠肺炎期间的“敢医敢言”特意大书一笔，感佩之情溢于言表，网友谓之“实至名归”。

钟南山院士是呼吸病学权威专家，人们对他妙手回春的高超医学造诣自然是心折首肯，他的“敢医”蕴含的仁心仁术也让同道中人钦佩不已，而他客观理性、肯讲真话的“敢言”，同样值得褒扬称许。

从17年前“非典”疫情袭来时，面对众多专家异口同声的“衣原体”感染，大胆提出致病根源来自病毒，到17年后逆行武汉，警示新型肺炎病毒可以“人传人”，告诫民众“原则上不进不出武汉”，钟南山院士的“敢言”源自深厚的研究功底、扎实的医学素养，更源于父母自幼训导的“当事实和权威不一样的时候，我们当然首先尊重事实，而不是尊重权威”的谆谆告诫。人命关天之际，置个人毁誉荣辱于度外，视科学真理真相如生命的这位老人“敢言”的执拗中，散发的是“实事求是”“不唯上不唯书只唯实”的理性的光芒。

支撑钟南山院士“敢言”的，除了他不可动摇的科学精神，还有我们这个时代理性思维的回归。钟南山“敢言”并不限于他最擅长的呼吸病学领域，作为全国人大代表，他曾对医疗体制改革中遇到的梗阻发声：“当公立医院对医生的激励来自对病人的收益，当医生与病人之间的关系纯粹变成商家与消费者的关系，那么这种市场化导向必然会对医德形成挑战。”话音落处，以医药分离为突破口的全国公立医院综合改革继续深入推进。面对大城市污染治理过程中的模糊认识，钟南山再次敲响警钟：“人体能对PM2.5产生抗体”之说毫无依据！

钟南山不是隔空打牛的斗士，不是孤军奋战的英雄。他立足于民生改善的每一次“敢言”，都会收获社会进步的现实回音。在一个将人民身体健康、生命安全放在第一位的时代，钟南山可以毫无顾忌地表达自己的真知灼见，这既是钟南山之幸，也是我们这个时代之幸。

钟南山院士是一名共产党员，他的“敢言”正与共产党的“讲真话”要求丝丝入扣，他“擅言”的能力与“敢言”的勇气，为新时代的奋斗者树立了标尺。“千羊之皮，不如一狐之腋；千人之诺诺,不如一士之谔谔”，在经济社会转型升级和高质量发展进程中，需要诤言之士，需要坚持真理、正视现实的有志之士，需要涵养讲真话、听真话的良好氛围，树立干真事、真干事的扎实作风。

这，应该也是钟南山院士成为“共和国勋章”建议人选所倡导的时代精神。（栗玉晨）

(责编：许晓华、李轶群)


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