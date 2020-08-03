2020年7月31日，第十二届中国企业社会责任年会在广州召开。作为企业社会责任领域备受瞩目的年度盛会，本次活动沿袭“构建责任共识”的宗旨，吸引政府机构、企业、公益组织、媒体等各界代表现场参与，上百位业界专业人士围绕新形势下的企业社会责任实践展开深入探讨。活动当天各大责任奖项正式发布“成绩单”。好医生集团获誉“2020年度新锐责任企业”，并位居“2019年中国企业社会责任榜”78位。

为更好反映当下企业履行社会责任的现状，使企业社会责任调研与评估真正发挥“监测器”与“风向标”的作用，南方周末中国企业社会责任研究中心对调研评价指标体系进一步优化，并于2020年3月正式启动调研，历经5个月时间的调研与分析，综合“责任治理”“公平运营”“产品与创新”“环境责任”“员工与安全”“经济责任”“公益慈善”等七大指标，共计覆盖523家企业，最终形成了“2019年中国企业社会责任榜”。好医生集团上榜“2019年中国企业社会责任榜百强榜单”，位居第78名。

当天年会上还设立涵盖企业、案例类的多个奖项，以期挖掘在年度实践中成效显著并具创新性、代表性的履责标杆。本届责任年会共设有“战疫先锋企业”、“战疫优秀案例”、“年度典范责任企业”、“年度责任案例”、“年度绿色发展企业”、“年度新锐责任企业”、“年度杰出责任报告”等奖项，并于责任年会现场正式揭晓获奖名单。会上，好医生集团荣获“2020年度新锐责任企业”奖项。

据介绍，在董事长耿福能的带领下，好医生集团从1996年便开始开展中药材产业扶贫，20多年来在凉山地区共累计投入5亿元，已在凉山地区搭建完成中药材扶贫产业链。2015年，好医生集团积极响应“万企帮万村” 精准扶贫行动号召，将中医药产业导入精准扶贫，把四川省凉山州深度贫困县作为重点帮扶地区，引进适合当地自然条件的特色中药材培育种植，创新“公司+支部+合作社+基地+农户”的组织模式，以产业扶贫为突破口，帮助高寒山区彝族同胞增加经济收入。

截至2020年6月，凉山州已有9个县的41个乡108个村种植附子、川续断、云木香、金银花、一枝黄花、唐古特大黄等中药材28465亩，可带动1.4万农户7万多农民脱贫奔康过上幸福美好的生活。企业还积极参与聚焦尚未摘帽出列挂牌督战村的结对帮扶活动，在向全国民营企业和社会组织发出倡议的同时，迅速确定精准扶贫对口帮扶村增加至5个。