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疫情下的英国：紧急叫停“解封”措施 选举等多项活动推迟

2020年08月03日08:51 来源：中国新闻网

英国疫情近期出现反弹趋势，英国首相鲍里斯·约翰逊紧急叫停原定于本周末(8月1日-2日)实施的解封计划，媒体称数百万英国人的生活将因此受到影响。自新冠肺炎疫情在英国发生以来，包括地方选举等多项社会活动受影响推迟或取消。

鲍里斯·约翰逊7月31日遗憾宣布，即将在本周末开始实施的四项解封计划不得不推迟至少两周实行；其他方面的规定还涉及到扩大戴口罩的场合、对企业复工的要求等。

受该项政策影响，英格兰范围内计划于8月1日-2日进行观众入场试运行的赛事将全部改为闭门比赛。禁止观众入场的政策将至少持续到8月15日。7月17日，约翰逊刚表示他们计划10月把观众带回体育场，依照此前的“解封”计划，本周末进行的两场男子板球赛、8月1日的一场赛马活动以及7月31日已揭幕的斯诺克世锦赛都要迎接少量观众，旨在为10月观众的全面回归做准备。

除体育赛事受到疫情冲击暂时难以恢复常态以外，疫情时期，英国的地方选举等多项政治活动也被推迟。

因疫情严峻，英国议会三月曾决定推迟多项选举活动一年，至2021年5月。选举推迟后，当地议员、市长和警察及犯罪事务专员由原本任期四年，将延长任职至五年。而由于选举从2020年推迟到2021年，2021年5月当选的官员任期将只有三年。

英国政府称，推迟选举是政府减少社会交往和减缓新冠病毒传播所做的努力。选举委员会表示，没有信心选民能够安全地参加投票活动，且招募票站员工方面也遇到困难，部分人员已经拒绝参加票站工作，以免感染新冠病毒。

选举推迟措施也受到了社会各界的肯定。代理自由民主党领导人埃德·戴维爵士说，推迟投票的举动是“正确的决定”。英国司法部长罗伯特·巴克兰(Robert Buckland)谈及推迟选举时指出，“在这种情况下，重新审视地方政府的年度周期，在我看来，推迟它们是正确的事。”

推迟选举的决定也得到了英国选举管理者协会的支持。该协会首席执行官彼得·史坦永(Peter Stanyon)说：“这是一个未知的领域，我们的成员一直对安全举行这些选举提出了重大关切。”

纽卡斯尔大学政治学博士Alistair Clark在英媒撰文分析了“疫”中选举面临的种种困难称：“(选举)延迟一年可能是正确的选择。”

英国媒体称，针对新冠肺炎的新的社会限制措施，将使数百万英国人的生活受到影响，对于防控措施的合理性，英国首相约翰逊解释称“不会允许病毒进一步扩散，对英国造成更大灾难。”(记者 马佳佳)

(责编：许心怡、崔元苑)


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