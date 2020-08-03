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大部分加拿大人认为疫情期间应避免进行选举

2020年08月03日08:48 来源：中国新闻网

中新社多伦多8月2日电 一项7月底进行的民调显示，大部分加拿大民众认为在新冠疫情期间应避免进行选举活动。

由加拿大电视台(CTV)委托民调机构纳诺斯研究(Nanos Research)于7月26日至30日对近1100名成年人进行的调查结果显示，51%的受访者同意应在疫情结束或疫苗问世之前避免进行选举；约20%表示比较同意。表示“不同意”或“有点不同意”的约占28%。

开展这一民调的原因是加拿大总理特鲁多和财长莫诺近期卷入学生服务助学金项目风波。作为疫情纾困措施，加政府6月下旬宣布将总额逾9亿加元的助学金项目委托给名为“我们慈善”的机构管理。但该机构被曝光与特鲁多家族和莫诺的家人关系密切。加议会道德专员已就特鲁多和莫诺有无违反《利益冲突法》展开调查。二人也为此向国民公开道歉。

特鲁多所率的自由党在2019年10月大选中只赢得少数政府。反对党魁北克集团近期扬言，可能在今年9月底议会复会时提出不信任动议。若届时议会进行不信任投票且自由党失利，联邦大选就会被触发。

但根据这项民调，大多数加拿大人并不希望在秋季疫情未了之时又一次投入大选。这一民调同时也显示，大部分受访者认为议会应对助学金项目风波进行全面调查或“关注更重要的事情”。

加拿大环球新闻电视台5月中旬委托民调机构益普索进行的一项调查也显示，72%的受访者认为疫情期间应推迟选举活动。

事实上，加拿大已有一些省级和市政选举因疫情原因被延期。在新不伦瑞克省，原计划于今年5月举行的市政选举被推迟一年；原定于6月中旬举行的两场省级补选也被延后。在不列颠哥伦比亚省，原定4月选举的几场地方补选也已延期。

(责编：许心怡、崔元苑)


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