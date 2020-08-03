“人命关天！我们认同政府把市民健康放在首位，支持将9月立法会选举押后一年。”香港立法会全体建制派议员发表的声明写道。

香港特区政府基于新冠肺炎疫情的严峻形势决定推迟立法会选举一年，香港各界团体和人士纷纷表示理解和支持，认为这一决定合情合理合法，符合公众利益，是保障市民健康的上策。

权衡各方，作出最合适的安排

全国政协副主席董建华发表声明表示，推迟立法会选举是特区政府衡量过各种因素之后所作出的最合适安排，并且合理合法。选举是选民行使政治权利的重要体现，受基本法保障。特区政府有责任和义务，确保选举在公平公正、安全有序的环境之下进行。

全国政协副主席梁振英发文支持特区政府的决定。他表示，在连续10多天每日过百名确诊病例，而且源头不明的情况下，未来一个月竞选工作无法正常进行，香港特区政府和全社会在未来一段时间的工作重点是遏制疫情蔓延。

港区全国人大代表、港区全国政协委员分别发表联合声明指出，生命高于一切，立法会选举若如期举行，将涉及440万名选民及3万多名工作人员，此时决定推迟选举，是保障市民健康的上策，同时充分体现了尊重科学、顺应民意、生命至上的原则和责任担当。

香港中华总商会、中华厂商联合会、中华出入口商会、全港各区工商联等团体分别发表声明，对特区政府的决定表示支持和赞同，认为在疫情肆虐之时推迟选举，可令社会各界集中资源和精力对抗疫情，这是一个负责任政府的应有之义；参考国际社会，因不可抗力推迟选举是普遍惯例。

香港友好协进会在声明中表示，当前情况下严控疫情刻不容缓，市民平安无疑是特区政府的首要考虑。

香港公开大学校长黄玉山对本报记者说，一个负责任的政府必须以市民生命安全为先。另外，若选举按原定计划举行，许多老年人和正滞留外地的港人都会因防疫限制而无法履行其合法的投票权，选举结果将有失公允。

本地法律界人士纷纷表示，推迟立法会选举具有充分的法律依据。立法会议员梁美芬指出，从当前疫情考虑，必须公众利益优先。特区政府引用《紧急情况规例条例》作出相关决定，经得起法律检验。

港区全国人大代表、香港中律协创会会长陈曼琪向本报记者表示，坚决支持推迟立法会选举。就香港立法会“真空期”可能引致的宪制问题提请全国人大常委会作进一步指示，则体现了在“一国两制”下，香港直辖于中央政府且行政立法互相配合、互相制衡、司法独立的大原则。

集中力量，共同打赢抗疫硬仗

香港特区政府财政司司长陈茂波8月2日发文指出，面对来势汹汹的新冠疫情，任何应对工作都极不容易，推迟立法会换届选举就是一例。但控疫、防疫关乎市民的性命安全，任何有利于此的工作都不应受阻于门户之见、政治之争。他强调，病毒不会被政见争议所消灭，只会因无空间传播而绝迹，希望香港市民放下分歧，为抗击疫情而携手努力。

世界卫生组织前总干事陈冯富珍表示，全世界已至少有近70个国家和地区因新冠疫情推迟选举，旨在减少病毒的传播风险。她赞扬特区政府迅速采取行动，积极寻求中央政府的帮助，认为团结协作抵御疫情，是香港当前最紧要的工作。

香港医务委员会执照医生协会、香港卫生护理专业人员协会等15个医护协会团体发表联合声明，支持推迟包括立法会选举在内的任何大型公众聚集活动，强烈呼吁市民守护生命，摒弃政治争拗。声明指出，任何公众聚集活动都会加剧病毒传播，若几百万人聚集在投票站投票，无疑是置市民性命于水火。

民主建港协进联盟主席李慧琼发表声明，对特区政府有关决定表示感谢和尊重。她呼吁全港市民团结一致，集中力量专注抗疫工作。

第七届立法会参选人霍启刚在社交平台表示，非常时期，首要目标是抗疫，没有什么比保障市民的健康更加重要。他呼吁各界尊重特区政府的决定。

香港信和集团主席黄志祥认为，相关决定合情合理合法。延后选举既可以保证当前集中精力防控疫情，又能维护香港选举的公平环境。同心抗疫，共度时艰，是香港当前压倒一切的大事。

香港工联会理事长黄国说，疫情当前，应该把香港市民的健康放在首位，摒除政治偏见和行业狭隘利益，集中力量，共同打赢抗疫这场硬仗。

“全港抗疫连线”发表声明表示，特区政府以公共卫生和市民健康为先，当机立断推迟选举，做法顺应民意，相信会得到广大市民的支持。8月1日，“连线”发起支持依法推迟第七届立法会选举的网上联署，20个小时就受到30万市民联署表示支持。

（本报香港8月2日电）

“内地核酸检测支援队”7名“先遣队”队员抵港（延伸阅读）

本报香港8月2日电 （记者冯学知）“内地核酸检测支援队”7名“先遣队”队员2日下午抵达香港，他们将协助开展实验室工作，协助香港特区政府抗击疫情。

2日下午，香港中联办副主任仇鸿和香港特区政府政制及内地事务局局长曾国卫、食物及卫生局局长陈肇始到“先遣队”住地迎接，并和队员们进行了工作对接。

香港民建联、工联会和“全港社区抗疫连线”的代表向“先遣队”队员献花，感谢中央对香港的关心关爱和内地同胞的大力支援。

据介绍，近期香港新冠肺炎疫情防控形势严峻。应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建“内地核酸检测支援队”，赴香港开展工作，协助特区抗击疫情。

据了解，这支“内地核酸检测支援队”由广东省卫健委从省内20余家公立医院选派的约60名临床检验技术人员组成。这是首批中央政府派出支持香港抗疫的内地专业队伍。国家卫健委后续将根据香港特区抗击疫情需要，随时调集内地医疗资源给予更多支持。

同时，国家卫健委已组建“内地方舱医院支援队”，由湖北省武汉市选派6名有“方舱医院”实战经验的专家，为香港亚洲国际博览馆改建为“方舱医院”提供技术支持。