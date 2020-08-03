期待更多孩子爱上冰雪运动

北京冬奥会有哪些场馆？冰墩墩、雪容融是如何诞生的？速度滑冰有哪些技巧？……疫情防控期间，北京市海淀区中关村第三小学的体育老师亲自制作并配音讲解的线上课程“魔法讲堂”受到了学生的广泛欢迎，成为学生了解冬奥文化和冰雪运动的宝库。

“冰雪运动深深地吸引着孩子们。”中关村第三小学体育教研室主任李兵深有感触。在该校从事体育教学工作已有25个年头的他，见证了学校从只有单一田径类运动项目，到增加了足球、篮球等集体项目，再到广泛开展冰雪运动的全过程。

2012年，一场民间自发组织的冰球比赛在北京市几所小学之间展开，李兵受参赛学生家长邀请进行了观摩。看着孩子们在冰场上自由穿梭、越过对手击球得分的雀跃模样，李兵兴奋不已：原来孩子们如此热爱冰球，原来学校里这样的孩子有不少！

于是，中关村第三小学校园冰球队在2013年正式组建成立，并在当年的北京市中小学生校际冰球联赛中获得小学组第三名。从最初上场人数不足十人的“杂牌军”到如今形成了3个年龄段队伍、80余人的规模，中关村第三小学冰球队已经茁壮成长为一支“生力军”。在此基础上，中关村第三小学近年来还发展出两支花样滑冰队和一支冰壶队，全校冰雪运动蓬勃开展。

比赛渐渐多了起来，冰球、花滑等项目联赛期间，李兵每个周末都要带队外出参赛。就算是夏天，他也会在车里备一件大棉袄，为的就是能随时在低温的冰雪场馆里给孩子们加油。

在去年举行的海淀区第四届中小学生冰球联赛中，中关村第三小学冰球队队员、五年级学生郑浩然坚持打满全场，鼻涕交织着汗水流到了嘴边都来不及擦，把场边督战的李兵心疼坏了。终场哨声一响起，李兵立刻冲上前去抱住郑浩然，边给他擦汗边说：“你真棒！”

让李兵没想到的是，和自己的激动形成反差，孩子很淡定，郑浩然说：“我是这个队伍的一分子，我就得在场上努力。”李兵感慨万千，经过无数比赛的磨炼，孩子们强健了体格，学会了用头脑打球，心智也愈发成熟。对老师来说，运动给孩子们带来的改变，是非常珍贵的礼物，也是让他们深爱体育事业的不竭动力。

每当孩子们赢得比赛载誉归来，中关村第三小学校长刘可钦都会在周一全校升旗仪式上颁发奖杯，这样的荣誉感和仪式感不仅让得奖者备受鼓舞，也让台下很多还没到参赛年龄的学生羡慕不已。“孩子们的眼睛都在发光，跑过来跟我说，自己也想加入训练队。”看着冰雪运动的种子已经在学生们的心中悄然种下，李兵感到十分欣慰。

校队建设日臻完善，中关村第三小学不断输送着冰雪运动人才。现在海淀区冰球联队有来自该校的男、女冰球运动员11人，其中6人还入选了北京市冰球联队。

2022年北京冬奥会脚步渐近，在日常参与冰雪运动之余，中关村第三小学的学生学冬奥、画冬奥、拍冬奥、唱冬奥……小小冬奥参与者正在不断成长。“不论是掌握知识、看懂冬奥会比赛，还是参与志愿服务，甚至是未来代表国家参赛，我希望从中关村第三小学走出去的每一个孩子，都能享受冰雪运动，成为北京冬奥会的积极参与者。”李兵说。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 15 版）