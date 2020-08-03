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旧电视机如何派上新用场

本报记者  刘新吾

2020年08月03日08:23 来源：人民网－人民日报

核心阅读

一台旧电视，在重庆的电子废弃物处理厂，可以被拆解成23种部件。用一位业内人士的话说，“除了灰尘之类不能用，其他都能变废为宝”。

去年，重庆被纳入全国首批“无废城市”建设试点。一年多来，重庆将废弃电器电子产品回收作为推动“无废城市”建设的重要内容，进行了不少探索。

小时候，很多人都经历过这样的场景，午后躺在凉席上，门外有三轮车路过，悠长的声音传来：“收旧冰箱、彩电、洗衣机……”而如今，在重庆的很多地方，人们或是联系物业，或是直接叫废品收购点工作人员上门，便可以为废旧电器找到好去处。

作为首批试点的“无废城市”之一，重庆建立起废弃电器电子产品回收处置体系。废旧电视、冰箱、电脑被“吃”进拆解流水线，“吐”出来的铜、铁、电路板等，有的变成产品进入销售环节，有的则被进一步处理。去年，重庆回收废弃电器电子产品184.3万台。下一步，重庆还将延长废弃电器电子产品的处理产业链，进一步提高资源循环利用率。

收集：为废旧电器找到好去处

“嘟嘟……”一阵急促的喇叭声响起，废品回收点老板胡仁贵抬起眼皮瞄了一眼，“噔噔噔”快步迎上前。

“老胡，收货！4台电视机。”小货车上的人喊道。

“好嘞！”胡仁贵接过货品，往秤上一放，“160公斤，按老价格算，260块。”

称过重，付了钱，这批电视机被堆放在一个几百平方米的露天堆场里。过不了多久，它们将被运送到100公里外的重庆市中天电子废弃物处理有限公司进行拆解。

“昨天刚拉走了400台，现在这里没剩多少了。”顺着胡仁贵手指的方向，记者看到，堆场里废弃电视机、洗衣机层层叠叠，整齐摆放。

胡仁贵介绍，他的废品回收点每年回收废旧电器近3万台，主要来自巴南区、大渡口区、南岸区等地的居民和个体户，回收的废旧电器每周会批量送往处理公司。如此，胡仁贵经营的废品回收点就像一个“二传手”，成为连接前端居民和末端拆解公司的关键一环。

在重庆市巴南区，这样的回收点还有10家左右。

“以前可不是这样。”胡仁贵介绍，没有拆解公司之前，有很多废旧电器在回收站就被拆解了。一些小作坊缺乏技术，往往暴力拆解，难免会有一些有害物质流出，污染环境。从经济角度来看，以前的拆解效率也比较低，有些部件没有充分拆解就被随意丢弃，也在一定程度上造成了资源浪费。

“现在好啦，专业的事交给专业的人来做，我只要当个中间商就行。”胡仁贵说。

拆解：一台电视机可拆成23种部件

“吃”进废旧电器，“吐”出各类资源——每天，五六千台废旧电器会被拉到重庆市中天电子废弃物处理有限公司。

入库时，每台电器都会被贴上条形码，扫描条形码，可以全程监督其从入库到出货的过程。

在中天公司后台，一块大屏幕上，有几十个生产环节的实时视频。十来个工作人员坐在电脑前，分工监督生产过程。

为什么监管这么严格？因为一些废弃物中含有有害物质，比如电视机里的汞和荧光粉、冰箱压缩机里的氟利昂等，如果随意丢弃或者暴力拆解，有害物质就会泄漏。

“炸弹需要拆弹专家，废旧电器也是这样。比如冰箱里的压缩机，我们有专门的仪器，扎破之后吸光里面的氟利昂，再装起来处理。”中天公司副总经理易建军说，废旧电器回收，首先要保证环保。

废旧电器成分复杂，含有超过700种物质，既有铜、铝等具有较高资源利用价值的材料，又有铅、汞等污染物，其回收处理是一个重要课题。在中天公司，废旧电器经过正规拆解，不仅环保，对资源的循环利用也会更加充分。“除了灰尘之类不能用，其他都能变废为宝。”易建军自豪地说，比如电视机，在这里可以被拆解成玻璃、金属、塑料等五大类，玻璃、荧光粉等23种部件。

拆解完成后，各种零部件分类存储，塑料、铜、铁等可回收利用的材料将被卖给企业再利用，这部分占95%左右，灰尘之类自行处理，危险废物则由公司掏钱请专门企业处理。“三者相抵，还能赚一笔。”易建军指着码放整齐的拆解材料说，去年，公司每天拆解废弃电器电子产品约140吨，全年回收废旧电器152万台，处理量达到4万吨，产值达2.6亿元。

像中天公司这样的电子废弃物处理企业，需要取得地方环保部门资格许可才能运营。经过规范，重庆目前仅有三家企业具备拆解资质，年处理能力达到400万台。据了解，在全国范围内，有资质的企业也并不多。

无废：推行绿色发展方式和生活方式

不只是废旧电器，在重庆，废纸箱、建筑垃圾等也正在被更加充分地回收利用。

去年，生态环境部印发《关于发布“无废城市”建设试点名单的公告》，重庆（主城区）被纳入全国“11+5”试点城市范围。

什么是“无废城市”？“这其实是一种形象说法，并不是说完全没有废物产生，而是一种先进的城市管理理念。”重庆市生态环境局相关负责人表示，“无废城市”，其实就是通过推动绿色发展方式和生活方式，实现固体废物产生量尽可能小、资源化利用充分、安全处置、环境影响尽可能低的城市发展模式。

2019年11月，《重庆市（主城区）“无废城市”建设试点实施方案》发布，其中，废弃电器电子产品回收被作为“无废城市”建设的重要内容，取得较大进展。

此外，重庆还探索了一些有益经验，比如，中心城区生活垃圾基本实现“零填埋”；出台餐厨垃圾管理办法，实现主城区餐厨垃圾收运处理全覆盖，分类收运的餐厨垃圾资源化利用率达到100%。

当然，目前的实践也存在一些不足。“比如，固体废物智慧管理水平不高，建筑垃圾、污水污泥、再生资源、农业废弃物等缺乏智能化、精准化的监管手段，信息共享、沟通还不够顺畅。此外，技术支撑有待进一步强化：电解锰渣、磷石膏等大宗固体废物缺乏稳定高效的综合利用技术，大部分只能长期贮存，难以消纳。建筑垃圾再生利用产品缺乏统一的认定标准，限制了产品的推广应用。”中国环境科学研究院研究员黄启飞告诉记者。

“此外，目前公众对‘无废城市’的知晓度也还不够高，对固体废物减量、分类及资源化利用意识有待加强。”黄启飞说。

重庆市生态环境局相关负责人表示，下一步，重庆将进一步完善回收体系，从源头防止废旧电器流入非正规渠道；鼓励扶持废旧电器拆解处理企业创新技术、延长产业链、提高资源循环利用率，“要确保试点任务圆满完成，还要建立健全制度体系，提高行业标准化程度，系统解决固体废物综合管理中的堵点、难点。”

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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