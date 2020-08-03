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人民时评：升级改造，老旧小区变身幸福港湾

——共同做好城镇老旧小区改造工作②

魏  薇

2020年08月03日08:21 来源：人民网－人民日报

不久前，关于北京市老旧小区改造的一则新闻让很多人感慨不已：两位住在六楼的80多岁老同事，遥相守候多年，但上下楼不便，每天只能隔窗挥手。经过小区改造，外挂电梯开通那天，两位老人乘梯而下，颤颤相拥，喜极而泣。老旧小区改造，让人们的居住环境大为改善，也让居民的精神面貌为之一新。

在老旧小区里，失修、失管、失养，以及市政配套设施不完善等现象的存在，影响着居民的生活质量。很多老旧小区老年居民较多，基本的生活就医等需求因现实条件限制，改造意愿更加强烈。国办近日印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》要求，按照党中央、国务院决策部署，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要。把老旧小区改造好，不仅有助于改善人居环境，促进产业投资，还能优化城市功能；不仅是民生工程，也是民心工程；既与城市发展相关，更与人民福祉相连。

改造老旧小区，需要及时清理那些失修失管的角落，让小区内外焕然一新。从此次印发的《指导意见》来看，改造内容分为基础类、完善类和提升类。其中，基础类涉及居民的安全需要和基本生活需求，亟待改善。现实中，不少老旧小区建设年龄超过30年，甚至50年，地下管线由于“超期服役”而使得居民家中跑冒滴漏问题不断，亟须彻底改造。把地下供水、排水、供电、供气、供热等基础设施做好，把地上如“蜘蛛网”般丛生的电力架空线规整好，同时把小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修好，不仅能让老旧小区的“颜值”得以提升，“肌体”状态也能更为年轻。

老旧小区的改造，需要把各种问题考虑周到，更好满足居民生活需求。面对局促空间，改造过程中要梳理好现有资源，向室外要地，向空中要地，通过精巧设计、活用资源来进行小区功能的增补和优化。与此同时，要妥善处理好改造过程中的多元诉求，比如，加装电梯时如何打消低层居民顾虑、建设立体停车库时如何降低周边影响、增设公共空间时如何满足实际需求，等等。把好事做好，既需要调动群众积极参与，吸引社会资本和民间力量，更需要充分发挥街道、社区的主导作用。心往一处想，劲往一处使，才能更好实现改造效果。

广大群众在老旧小区改造中既是受益者，更是参与者。从“要我改”变为“我要改”，才能让改造成果持续巩固，实现后续管理的社会化、专业化、常态化。比如，提升类改造内容可以进行“点单式”选择，精准解决好居民最关心、最急迫的环境卫生、健身设施、水电气配套等问题，从而增强小区居民的参与动力。广大居民积极参与，推动改造顺利进行，就能向现代宜居生活迈进。

对于老旧小区的居民而言，幸福感的来源常常很具体。有地方停车了，管道不再跑冒滴漏了，孩子可以在小区内部安全玩耍了……这些点点滴滴的方便、舒心和美好，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，让所居之地成为温暖的港湾。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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