探索增绿增收双赢之路

造林专业合作社是新时代吕梁人民弘扬吕梁精神、勇于改革创新的重要实践成果

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上指出，“通过生态扶贫、易地扶贫搬迁、退耕还林还草等，贫困地区生态环境明显改善，贫困户就业增收渠道明显增多，基本公共服务日益完善。”

几年来，山西吕梁通过组建农民造林专业合作社，探索出一条增绿与增收的双赢之路，让贫困群众在绿化家园的过程中增收致富。

在创新生态扶贫机制上下“绣花”功夫。以造林合作社为突破口，尊重基层首创精神。吕梁山区是全国14个集中连片特困地区之一，长期以来，生态脆弱与深度贫困相互交织。合作社造林最早由岚县发展起来，改变了传统造林绿化的固有工程队招标模式，从招标方式、收益分配、人员组成方面进行制度创新。应充分鼓励基层结合实际积极探索，勇于在制度上突破固有格局。

着眼于增绿与增收相结合，制度设计上争取每个环节都与增收挂钩。我们强调“在一个战场上打赢两场攻坚战”，目的就是为了在促进增绿基础上发挥更大的带动效应，从而实现生态建设“绿化、彩化、财化”全达标。组织实施退耕还林奖补脱贫一批、造林务工脱贫一批、管护就业脱贫一批、经济林提质增效脱贫一批、发展特色林产业脱贫一批工程，群众可以从造林绿化的各个环节中受益。

借生态扶贫为深化农村改革蹚出新路。造林专业合作社是新时代吕梁人民弘扬吕梁精神、勇于改革创新的重要实践成果，这一创新机制，既调整生产关系，又解放生产力，催生了一批充满生机和活力的市场经营主体，进而推动了农村改革。

紧抓合作社管理规范化，为新型经营主体形成创造空间。造林专业合作社能否实现可持续发展，关键要依据农民专业合作社法建立起一套规范严格的决策、经营和监督体系。在此基础上，引导农民将林业资产、收益资金折股入社，资源变资本、资金变股金、农民变股东，使农民造林合作社成为现代农业新型经营主体。

借生态扶贫助力集体经济发展壮大，提升农业劳动者职业素质和生产能力水平。拓展合作社经营范围，探索建立村级集体经济合作总社，鼓励参与经济林管理、小型公益事业建设等涉农活动。加大培训力度，加快推进农技农经农机“三支队伍”改革，建立适应现代农业发展的服务体系，推动把更多的农业农村资源和生产要素集中到合作社。

强化党建引领，推进生态扶贫发展。坚持“党支部+生态扶贫”模式，实现“党建引领、能人带头、农民主体、共同富裕”。

——山西省政协副主席、吕梁市委书记李正印在全市生态扶贫暨农村改革工作推进会上说

（本报记者 刘鑫焱 乔 栋整理）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 05 版）