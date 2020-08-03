团结协作，合力防控疫情

本报香港8月2日电 （记者陈然）香港特区政府决定将第七届立法会选举推迟一年，特区政府官员、法律界及医学界人士一致认为，有关决定是从香港公众健康的实际情况出发，法律理据充分，可有效保障市民福祉，当前希望社会各界团结协作，合力防控疫情。

香港特区政府政务司司长张建宗8月2日发表文章表示，推迟立法会选举从公众健康实际情况出发，实事求是、理据充分，符合公众利益。由于立法会选举规模庞大，聚集性感染风险高，且大量选民因入境管制而无法返港投票，若如期举行将难以符合公平公开的要求，更会危及选民、候选人、支持者和投票站工作人员的健康和安全。

特区政府财政司司长陈茂波发表题为《控疫攻防战》的文章表示，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，任何应对工作都极不容易，推迟立法会换届选举就是一例，但控疫、防疫关乎市民性命安全，任何有利于此的工作都不应受阻于门户之见、政治之争。病毒不会被政见争议所消灭，只会因无空间传播而绝迹，希望市民放下分歧，为抗击疫情而携手努力。

全国人大常委会香港基本法委员会副主任谭惠珠表示，香港疫情严峻，市民健康受到极大威胁，特区政府的决定是为了营造更稳定的社会环境，以集中资源专心应对疫情，是合情、合理、合法之举。

港区全国人大代表、香港中律协创会会长陈曼琪表示，特区政府以市民生命健康及公共卫生安全为重，在紧急关头果断推迟立法会选举，值得大力支持。

香港法学交流基金会发表声明表示，根据香港基本法第158条，基本法的解释权属于全国人大常委会，届时全国人大常委会的决定将具有无可争议的法律效力，可避免不必要的司法复核和法律诉讼，合乎公众利益、香港实际情况和国际标准。

世界卫生组织前总干事陈冯富珍8月1日在本地报刊撰文表示，坚决支持特区政府及时、果断地决定推迟立法会选举，以保护香港市民的健康和福祉，“团结协作抵御疫情，是香港当前最紧要的工作。”

香港特区政府食物及卫生局前局长高永文对推迟选举的决定表示支持。他表示，进入8月，本地疫情仍不乐观，如果坚持在9月初进行大规模选举，人群聚集势必加剧病毒传播的风险，希望市民放下不同政见，以防疫抗疫工作为先。

特区政府抗疫督导委员会专家顾问、香港中文大学医学院讲座教授许树昌表示支持有关安排。他认为香港防疫工作绝不可掉以轻心，无论是选举还是经济活动，都必须在公共卫生和市民健康得到充分保障的前提下进行。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 04 版）