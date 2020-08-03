“内地核酸检测支援队”七名“先遣队”队员抵达香港

本报香港8月2日电 （记者冯学知）“内地核酸检测支援队”7名“先遣队”队员2日下午抵达香港，他们将协助开展实验室工作，协助香港特区政府抗击疫情。2日下午，香港中联办副主任仇鸿和香港特区政府政制及内地事务局局长曾国卫、食物及卫生局局长陈肇始到“先遣队”住地迎接，并和队员们进行了工作对接。

曾国卫、陈肇始代表特区政府欢迎“内地核酸检测支援队”的7名“先遣队”队员。两位局长对中央政府积极回应特区政府为应对香港严峻疫情而提出的请求，并迅速组成“内地核酸检测支援队”支持特区抗疫表示感谢。特区政府期待在中央政府支持下，全城同心抗疫，尽快遏止严峻疫情。

仇鸿代表中联办对“内地核酸检测支援队”的到来表示热烈欢迎，感谢中央及祖国人民的支持。她说，中央高度重视并十分关心香港民众的身体健康和生命安全，在香港疫情十分严峻的时刻，派出“内地核酸检测支援队”支援香港抗疫工作，并将无偿援助抗疫设施。无论香港遇到任何困难，中央和祖国人民始终是香港最坚强的后盾。希望全体香港市民团结一致，同心抗疫，战胜疫情。

“先遣队”队长郭鹏豪表示，“先遣队”的主要任务是跟香港相关部门对接，熟悉香港的检测场地、设备以及流程等，为后续大规模的核酸检测打下基础。相信有国家作为坚强后盾，“内地核酸检测支援队”一定能和香港市民一起，战胜疫情，“我们对此充满信心”。

香港民建联、工联会和“全港社区抗疫连线”的代表向“先遣队”队员献花，感谢中央对香港的关心关爱和内地同胞的大力支援。

据介绍，近期香港新冠肺炎疫情防控形势严峻。应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建“内地核酸检测支援队”，赴香港开展工作，协助特区抗击疫情。

据了解，这支“内地核酸检测支援队”由广东省卫健委从省内20余家公立医院选派的约60名临床检验技术人员组成。队长来自广东省卫健委，曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥。这是首批中央政府派出支持香港抗疫的内地专业队伍。

同时，国家卫健委已组建“内地方舱医院支援队”，由湖北省武汉市选派6名有“方舱医院”实战经验的专家，为香港亚洲国际博览馆改建为“方舱医院”提供技术支持。国家卫健委后续将根据香港特区抗击疫情需要，随时调集内地医疗资源给予更多支持。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 04 版）