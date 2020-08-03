北京急救呼叫号码 明年底统一为“120”

新华社讯 （记者侠克）记者近日从北京急救中心获悉，2021年底，北京市院前医疗急救呼叫号码将统一为“120”，“999”号码将回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，提供非急救转运和航空医疗服务。发生突发公共事件时，999系统可根据工作需要协助120系统开展紧急医疗救援工作。

北京市卫生健康委副主任张华介绍，“统一呼叫号码、统一指挥调度”是北京市院前医疗急救体系建设的重要工作。到2021年底前的过渡期内，北京市红十字会紧急救援中心，即999系统按照全市统一的院前医疗急救标准，将符合条件的车辆和人员分批纳入120院前医疗急救服务系统。

北京红十字会999紧急救援中心副主任田振彪表示，非急救转运主要包括跨省市长途转运业务、活动保障业务等。“过渡期内，999将继续做好院前急救工作。过渡期结束后，999将聚焦非急救转运业务。”田振彪说。

张华表示，未来实现“统一呼叫号码、统一指挥调度”后，全市院前医疗急救将实现一个急救呼叫号码面向社会提供服务，有利于提高院前医疗急救服务的效率和服务质量，更好地为首都市民的生命健康和城市安全保驾护航。

记者了解到，北京市政府日前印发了《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》。根据方案，到2022年，北京市院前医疗急救服务平均反应时间小于12分钟，急救呼叫满足率不低于95%；用于日常院前医疗急救的救护车达到每3万人口配置1辆，常备不少于100辆负压救护车；同时，还将依托三级医疗机构、二级医疗机构、社区卫生服务中心、养老机构、消防站或其他机构建设急救站点，到2022年，全市急救站点将达到465个。