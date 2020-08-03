热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京急救呼叫号码 明年底统一为“120”

2020年08月03日08:14 来源：科技日报

新华社讯 （记者侠克）记者近日从北京急救中心获悉，2021年底，北京市院前医疗急救呼叫号码将统一为“120”，“999”号码将回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，提供非急救转运和航空医疗服务。发生突发公共事件时，999系统可根据工作需要协助120系统开展紧急医疗救援工作。

北京市卫生健康委副主任张华介绍，“统一呼叫号码、统一指挥调度”是北京市院前医疗急救体系建设的重要工作。到2021年底前的过渡期内，北京市红十字会紧急救援中心，即999系统按照全市统一的院前医疗急救标准，将符合条件的车辆和人员分批纳入120院前医疗急救服务系统。

北京红十字会999紧急救援中心副主任田振彪表示，非急救转运主要包括跨省市长途转运业务、活动保障业务等。“过渡期内，999将继续做好院前急救工作。过渡期结束后，999将聚焦非急救转运业务。”田振彪说。

张华表示，未来实现“统一呼叫号码、统一指挥调度”后，全市院前医疗急救将实现一个急救呼叫号码面向社会提供服务，有利于提高院前医疗急救服务的效率和服务质量，更好地为首都市民的生命健康和城市安全保驾护航。

记者了解到，北京市政府日前印发了《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》。根据方案，到2022年，北京市院前医疗急救服务平均反应时间小于12分钟，急救呼叫满足率不低于95%；用于日常院前医疗急救的救护车达到每3万人口配置1辆，常备不少于100辆负压救护车；同时，还将依托三级医疗机构、二级医疗机构、社区卫生服务中心、养老机构、消防站或其他机构建设急救站点，到2022年，全市急救站点将达到465个。

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn