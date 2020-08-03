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全球8亿儿童 血铅含量超警戒标准

2020年08月03日08:14 来源：科技日报

新华社讯 （记者尚绪谦）联合国儿童基金会和纯粹地球组织7月30日联合发布一份报告称，全球约三分之一的儿童受铅中毒影响，即高达8亿儿童血铅含量达到或超过每升50微克的警戒标准，其中近半数受害者生活在南亚地区。

报告指出，铅是一种烈性神经毒素，会对儿童大脑造成无可挽回的损伤。婴儿和五岁以下儿童大脑尚未发育完全，受铅中毒影响最为严重，可能引发终身的神经系统损伤以及认知和机体缺陷。年龄较大的儿童铅中毒则可能出现肾损伤和心血管疾病等严重后果。

报告指出，随着中低收入国家机动车保有量快速上升，而机动车电池回收欠缺监管，导致铅酸电池的不规范处置是这些国家儿童铅中毒的罪魁祸首。儿童铅中毒其他来源包括含铅自来水管、采矿和电池回收作业、含铅涂料和颜料、含铅汽油、罐装食品含铅焊料，以及玩具等含铅日常用品。此外，工作中接触铅的父母也会无意中将铅粉带回家中，使孩子受害。

报告指出，随着含铅汽油和大部分含铅涂料被淘汰，大多数高收入国家儿童的血铅水平已经大幅下降，但中低收入国家儿童的血铅水平仍处于高位。报告呼吁这些国家采取应对措施：建立儿童血铅检测和报告体系；采取防控措施，避免儿童进入高风险场所或接触含铅物品；加强医疗卫生系统发现和治疗儿童铅中毒能力；通过持续的教育宣传提高公众对铅中毒危害的认识；建立健全相关法律法规和政策措施并切实贯彻执行等。

儿基会执行主任福尔表示，儿童铅中毒早期几乎没有症状，会悄无声息地破坏儿童的健康和发育，甚至可能产生致命性后果。她呼吁采取紧急行动，保障儿童健康。

(责编：许晓华、许心怡)


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