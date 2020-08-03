热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

心脏不好？打太极提一提精气神

2020年08月03日07:58 来源：北京青年报

美国亚利桑那大学的研究者发现，悲观沮丧的心脏病人应当尝试练习太极，这种身心锻炼与情绪和生活质量的提高有关。

发表在《欧洲心血管护理杂志》上的这项研究成果认为，这种身心锻炼之所以能发挥改善心理健康的益处，是因为姿势和呼吸之间产生了协同作用。良好的身体姿势提高情绪，而顺畅的呼吸能缓解压力和焦虑。

研究人员考察了太极对成年冠心病、心力衰竭、高血压和中风患者心理健康的影响。共有来自15项临床试验的1853名患者被纳入分析。参与者的平均年龄为66岁，44%为女性。分析结果显示，练习太极的心脏病患者总体心理困扰较少。练习太极也与抑郁症的减少有关。它与焦虑之间的相关性没有达到统计学上的显著意义，这可能是由于病人数量不足。

心血管疾病患者往往由于不愉快的症状（例如呼吸短促）或残疾而生活质量差。研究发现，练习太极与他们的生活质量提高有关。这不仅包括心理健康（病人的感受、外出和社交的能力）方面的生活质量改善，也包括身体健康（散步、日常活动能力等）方面的生活质量改善。

根据诊断类型，上述结果有差异，太极对中风幸存者的健康没有显著影响。这是因为在这个群体中，关于心理健康或生活质量的研究很少。虽然有些研究关注中风幸存者练习太极拳，但它们大都关注身体功能，如平衡能力和步态。

编译/王云吉

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn