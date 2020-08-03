心脏不好？打太极提一提精气神

美国亚利桑那大学的研究者发现，悲观沮丧的心脏病人应当尝试练习太极，这种身心锻炼与情绪和生活质量的提高有关。

发表在《欧洲心血管护理杂志》上的这项研究成果认为，这种身心锻炼之所以能发挥改善心理健康的益处，是因为姿势和呼吸之间产生了协同作用。良好的身体姿势提高情绪，而顺畅的呼吸能缓解压力和焦虑。

研究人员考察了太极对成年冠心病、心力衰竭、高血压和中风患者心理健康的影响。共有来自15项临床试验的1853名患者被纳入分析。参与者的平均年龄为66岁，44%为女性。分析结果显示，练习太极的心脏病患者总体心理困扰较少。练习太极也与抑郁症的减少有关。它与焦虑之间的相关性没有达到统计学上的显著意义，这可能是由于病人数量不足。

心血管疾病患者往往由于不愉快的症状（例如呼吸短促）或残疾而生活质量差。研究发现，练习太极与他们的生活质量提高有关。这不仅包括心理健康（病人的感受、外出和社交的能力）方面的生活质量改善，也包括身体健康（散步、日常活动能力等）方面的生活质量改善。

根据诊断类型，上述结果有差异，太极对中风幸存者的健康没有显著影响。这是因为在这个群体中，关于心理健康或生活质量的研究很少。虽然有些研究关注中风幸存者练习太极拳，但它们大都关注身体功能，如平衡能力和步态。

编译/王云吉