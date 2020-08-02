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世卫组织：新冠肺炎疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”

2020年08月02日08:46 来源：央视新闻客户端

　　当地时间7月31日，世卫组织第四次召开新冠肺炎突发事件委员会，评估全球疫情形势并提供应对建议。会后，世卫组织于8月1日宣布，新冠肺炎疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，全球风险级别为非常高，将于三个月内再次召开突发事件委员会。突发事件委员会强调了新冠肺炎大流行的预期持续时间，并鼓励社区和所有人，特别是年轻人，继续积极预防并控制新冠肺炎传播。

　　突发事件委员会同时提供了一系列建议，包括建议世卫组织继续动员全球和地区范围内的多边组织和合作伙伴，开展准备及应对工作，以支持成员国维持卫生服务，并加速研发诊断工具、治疗方法和疫苗。突发事件委员会还建议各国为研发工作提供资金支持，公平分配诊断工具、治疗方法和疫苗，并加强公共卫生监测以发现病例和追踪接触者。(总台记者 朱赫)

(责编：杨迪、许晓华)


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