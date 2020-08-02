疫情反弹风险始终在 扎紧篱笆让娱乐与防控一个都不能少

编者按：在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，首都疫情反弹风险始终存在。要科学精准实施各项防控措施，进一步扎紧疫情防控的篱笆，把常态化防控融入方方面面，促进生产生活秩序不断步入正轨。目前北京电影院已允许营业，跨省游也已松绑，在常态防控下，如何扎紧篱笆，让娱乐与防控一个都不能少？一起来看。

影院做好防控 七步远离病毒

1、做好入场检测。电影放映场所应配备测量体温设施设备，并安排专人值守。登记观众信息，检查体温，未戴口罩和体温37.3度以上者不得进入。在电影院入口配备手消毒剂，引导员工和观众做好手卫生。

2、调整售票方式。全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%。

3、建立值守制度。安排专人做好现场管理，监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩，对号入座；电影放映场所原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食。

4、合理安排场次。电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时，延长场间休息时间，对影厅充分清洁与消毒；不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

5、配备防护用品。电影放映场所要配备口罩、手套等防护物资，并在洗手间配备洗手液及消毒用品，为员工和观众提供必要防护保障。

6、保持良好通风。按照《夏季空调运行管理与使用指引（修订版）》要求，加强电影放映场所营业前和营业过程中空调通风系统的运行管理。

7、加强清洁消毒。对大堂、影厅、卫生间、走廊、疏散通道等公共区域，售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等重点区域，影厅座椅扶手、3D眼镜等观众直接接触物品，做好消毒工作。

4招加持 让观影与安全两不误

1、建议优先采取网上购票或者是现场扫码购票的方式。

2、尽量避免直接用手接触影院的公共设备或者设施表面，特别要加强手卫生。

3、随身携带口罩。

4、在影院内尽量减少交谈交流、不聚集、不扎堆。

跨省旅游 行前行中返程各有防护要点

旅行前

1、关注目的地疾病流行近况

国内旅行可首先查阅国家卫生健康委网站或拨打当地“12320”卫生健康咨询热线，国际旅行可查询世界卫生组织网站、海关总署网站或目的地国家的官方网站，了解目的地的疫情发生情况和旅行建议。

2、出行前进行风险评估

不建议前往新冠疫情中高风险地区，不建议前往疫情严重的国家和地区。孕妇及计划怀孕的女性应尽量避免前往寨卡病毒病流行地区。患有慢性疾病、65 岁以上老年人，听取专业医生的健康状况评估再作出行决定。

3、做好防护准备

按照停留时间、旅行地卫生设施状况等，准备充足的口罩、免洗手消毒剂、防蚊用品等防护物资，如前往黄热病疫区的人员要及时接种黄热病疫苗。

旅途中

1、乘坐公共交通健康防护

配合铁路、民航、客运等交通部门健康检查，做好科学佩戴口罩、勤洗手、与他人保持1米以上的社交距离等个人防护。在候机、候车时，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所，在空气流通的地方等候。

2、配合当地防控要求

到达住宿地后，要按照当地政府部门各项防控措施要求配合开展健康检疫，做好个人防护。

3、及时增减衣物

充分了解当地气候情况及时增减衣服，预防中暑；注意劳逸结合，保证充足睡眠。

4、注意饮食卫生

选择正规餐厅，规律饮食。及时补充水分，不要饮用生水或地表水，应饮用开水或瓶装水。生吃蔬菜瓜果要洗净；不食用超过保质期的食物；尽量不食用凉菜。不随便食用野菜和野蘑菇，食用海鲜时要煮熟蒸透。

5、注意手卫生

勤洗手，饭前饭后、便前便后以及触摸眼、口、鼻前要洗手，用肥皂或洗手液，流动水冲洗 20 秒。如果不方便洗手，应使用免洗手消毒剂。

6、遵循咳嗽打喷嚏礼仪

咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。不随地吐痰。

7、防蚊虫叮咬

及时擦去汗液，尽量穿浅色长袖衣裤，可以适量使用避蚊胺、驱蚊酯等有效成分的驱蚊剂，涂抹于手臂、脸颈、小腿等皮肤裸露处。

8、不带病旅行

如有发热、干咳等症状，要及时终止旅行，佩戴医用外科口罩，就近到正规医院发热门诊及时就医。如果症状严重行动不便，可拨打“120”或当地的救助电话寻求帮助。与他人接触时尽可能保持 1 米以上的社交距离。

旅行后

1、继续做好防控

返回后应按照相关规定做好各项防控工作，继续通过“健康宝”、“京心相助”等，遵守查证、验码、登记等措施。

2、做好健康监测及时就医

一旦出现发热、咳嗽、腹泻等症状，入境时应当主动向出入境检验检疫机构口头申报，并及时到医疗机构就诊，主动告知医务人员旅行史、接触史，及时诊断和治疗。

（人民健康网综合自健康中国微信公众号、北京市疾病预防控制中心微信公众号、新型冠状病毒感染肺炎防控漫画、国家电影局官网、新华网、北京青年报）