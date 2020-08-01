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善德精医七十载 追求卓越济苍生

——西南医科大学附属医院建院70周年

2020年08月01日10:21 来源：人民网-人民健康网

2020年8月1日，西南医科大学附属医院迎来建院70周年华诞。七十载沧桑巨变，半个多世纪的风雨兼程；一代代西南医大附院人使命不忘、奋斗不息，描绘出了一幅幅壮丽的画卷。医院，始终秉承着让每一个老百姓“看好病，好看病，看病不贵”的初心，聚焦老百姓看病难、贵、繁的问题，内外发力、多措并举，持续优化就医流程，不断改善患者就医体验。

优化就医流程。医院通过综合改进预约、分时段就诊，将预约时段精准到了30分钟内，避免了门诊重复排队的情况，进一步缩短患者按预约时间到达医院后等待就诊的时间；下午门诊上班时间提前到13点，尽可能地保障门诊患者在1天之内完成就诊流程，不断提高患者满意度。为了让住院患者就医更便捷，医院不断优化诊疗流程，成立了预住院中心和日间手术管理中心，有效缓解患者“一床难求”的难题，使患者得到及时治疗，缩短了患者住院时间，降低患者医疗费用，提升了患者的就医获得感。医院还降低了次均诊疗费用，从以前的四百多元降低到了现在的三百多元。次均费用是老百姓衡量医院“贵不贵”的标准。次均费用越低，意味着就诊治疗的效率越高，患者的经济负担就越轻。

“患者不动、医生动”诊疗模式。医院着力推进MDT（多学科会诊模式），建立中德乳腺等5个MDT团队，开设肺癌等4个MDT门诊，2019年开展MDT会诊223例，这种“患者不动、医生动”的新模式能够为肿瘤、疑难复杂疾病、多系统器官疾病患者提供全方位、专业化、规范化、个体化的最佳治疗方案。

医院不断建设高层次平台，提升学科建设含金量，倡导新技术开展，强化技术引领作用。近年来，医院相继开展了四川省首例连体婴儿分离术、四川省首例同种异体心脏移植术、脑卒中筛查与防治、人类辅助生殖、人工耳蜗植入、异基因造血干细胞移植以及各种微创外科手术等先进技术，是国家“高级卒中中心”和“中国胸痛中心”，四川省妇科疾病与乳腺疾病治疗中心、四川省高危产妇新生儿急救中心、川南地区防艾牵头单位等。

构建“六师联动”云平台 提供优质护理服务。医院以社会需求为导向，构建医疗，康复、营养、心理、护理、药师“六师”专家联动的健康管理云平台，提供优质延续服务。推广慢病适宜技术和培养专科技能工作坊，提升基层医护慢病管理能力。

积极应用快速康复理念指导临床实践，提高手术患者医疗服务质量，缩短手术患者平均住院日。按照国家卫健委《进一步改善医疗服务行动计划》要求，医院从管理、信息、服务、患者安全、环境等方面入手，全面提高护理服务质量，构建和谐护患关系，提高患者满意度，全院优质护理服务覆盖率达100%。2019年，在进一步改善医疗服务行动计划全国医院擂台赛（城市类）总决赛中，医院选送的两个案例获得“全国示范案例”奖。

一院两区 让百姓享有舒适的就医环境。2019年，医院康健中心院区投入使用，标志着医院进入一院两区的运行模式，康健中心院区是医疗区、健康养老区、生活配套区三位一体化的现代化医院，未来还会发展层次多样的健康产业，引入文体休闲、医疗旅游、健康体检等内容，培育区域健康产业集群，做到让患者享受一站式高品质的全生命周期的医疗健康服务。

严肃医德医风，创建风清气正的医疗环境。西南医科大学附属医院牢记大型公立医院的责任与担当，敢于从内部动真格，站在患者的角度解决就医问题。医院党委、纪委始终坚持狠抓党风廉政建设，组织警示教育，开展集体谈话。依托省“三监管”平台，将“不合理检查、不合理用药、不合理处方”纳入微腐败范围进行坚决整治，规范医疗行为。坚持以病人为中心，畅通患者投诉渠道，完善投诉管理相关制度同时，医院建立了医德医风定期巡查机制，聘请社会监督员，每年开展医德医风专项考评，每两年开展医德医风评优评先。将医德医风考评结果与岗位聘任、职称评定、评先争优挂钩，实行“一票否决”。

从1950年到2020年，医院历经了70年斗转星移，始终秉承红色基因和敢拼敢闯的革命精神，薪火相传，奋飞不息。站在新的历史起点，西南医大附院人将初心如磐、使命在肩，以建设“一流学科、一流医院”为指引，以提高人民群众的健康卫生水平为己任，继续向未来迈出铿锵的步伐。（西南医科大学附属医院供稿）

(责编：董童、杨迪)


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