■近视一旦发生，不可逆转。户外活动是最简单的预防近视方式，充分接触阳光可以有效地保护视力

今年以来，很多儿童青少年在家中上网课，户外活动时间明显减少。专家认为，户外活动是预防近视的有效手段。希望孩子们告别“宅生活”，增加户外活动，拥有一双明亮的眼睛。

受新冠肺炎疫情影响，不少儿童青少年居家上网学习，接触电子产品时间增多，户外活动时间减少，增加了近视发生发展的风险。国家卫健委发布《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》，要求儿童青少年每天保证2小时以上的户外活动时间，近视者每天户外活动3小时以上。中南大学爱尔眼科学院的一项疫情防控期间儿童青少年用眼行为报告显示：儿童青少年平均每天用眼时长超4个小时，超过七成的学生单次连续用眼时间超45分钟，有超过四成的学生单次连续用眼时间在2小时以上。与此同时，孩子们的户外活动时间明显减少。报告显示，高达七成多的学生户外活动时长低于60分钟。

习近平总书记强调，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，严重影响孩子们的身心健康。调查显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%。近年来，党中央、国务院高度重视儿童青少年近视防控工作。教育部等八部门制定了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，不仅明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生、政府相关部门应采取的防控措施，还明确了八个部门防控近视的职责和任务。国家卫健委印发了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，指导科学规范开展防控工作，提高防控技术能力。

专家认为，近视一旦发生，不可逆转。特别是在低年龄阶段发生近视眼的孩子，更容易变成高度近视眼，导致视力损伤。而户外活动是最简单的预防近视方式，充分接触阳光可以有效地保护视力。每天2小时、每周10小时以上的户外活动，可使青少年的近视发生率降低10%以上。这主要因为太阳的光照强度比室内光照强度高数百倍，光照越强，多巴胺释放量越多，而多巴胺能抑制近视的发生发展。高强度光照一方面可使瞳孔缩小、景深加深、模糊减少，另一方面也能起到抑制近视的作用。世卫组织建议，儿童每天都需要充分的体育活动，时长因年龄而异。其中，5至17岁的儿童青少年每天应进行至少60分钟的中等至高等强度身体活动，所有活动都可以在室外进行。因此，学校要强化儿童青少年户外体育锻炼。按照动静结合、视近与视远交替的原则，有序组织和督促学生在课间到室外活动或远眺，防止学生持续疲劳用眼。家长要营造良好的家庭体育运动氛围，积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼，使其在家时每天接触户外自然光的时间达60分钟以上。已患近视的孩子应进一步增加户外活动时间，延缓近视发展。

当前，电子产品的使用成为一种大趋势，很多儿童青少年习惯于在网上学习和娱乐，近视防控难度加大。保护儿童青少年眼健康，应改变“重治轻防”观念，做到早发现早干预。要坚持医防协同的防治策略，开展覆盖生命全周期的视觉健康服务。儿童青少年近视是公共卫生问题，必须从健康教育入手，以公共卫生服务为抓手，培养儿童青少年和家长的自主健康行动。要发挥健康管理、公共卫生、眼科、视光学、疾病防控、中医药相关领域专家的指导作用，主动进学校、进社区、进家庭，积极宣传推广预防儿童青少年近视的视力健康科普知识。例如，上海市联合公共卫生和医疗机构的专家力量，建立了市、区、社区的医防衔接网络，实行了近视分级分诊和转复诊的制度，至今已经为200多万儿童青少年建立了屈光发育档案，并通过运用“互联网+”的形式将死档案变成了活档案，能够有效衔接儿童眼健康情况查询、宣教、筛查、转复诊和干预治疗。

防控儿童青少年近视任重道远，需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力，形成合力。希望各级政府切实将儿童青少年视力健康纳入素质教育，将近视防控工作纳入绩效考核，努力降低儿童青少年新发近视率，提升儿童青少年视力健康整体水平，让每个孩子都拥有一双明亮的眼睛！

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 19 版）