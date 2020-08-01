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辽宁大连

累计完成核酸检测采样409万份

2020年08月01日07:45 来源：人民网－人民日报

　　本报沈阳7月30日电  （记者王金海、胡婧怡）从大连市22日发现新冠肺炎本地确诊病例以来，辽宁第一时间启动应急处置预案，大连市迅速进入战时状态，从严从快遏制疫情扩散蔓延，已累计完成核酸检测采样409万份。

　　面对严峻的疫情防控形势，大连市迅速开展流调、重点人群管控、核酸检测和消毒等工作。截至7月29日24时，全市累计出动医护人员21999人、设置采样点4297个、完成采样409万份，并将对高风险地区重点人群开展第二次核酸采样工作。大连市充分利用大数据进行轨迹追踪和溯源分析，目前排查的密切接触者已全部进行集中医学观察，并完成核酸检测。

　　目前，大连市划定1处高风险地区和4处中风险地区。中高风险区域人员严禁离开大连，密闭场所关闭，并以其为中心科学扩大消毒范围、加大消毒力度、增加消毒频次；低风险地区人员须持阴性核酸检测证明离开大连。在高风险地区甘井子区大连湾街道，为保障居民正常生活，街道将辖区20个村（社区）、7.4万余户居民划分成12到14个片区，组织2000余名村（社区）工作人员、物业管理人员、志愿者提供生活物资保障，并对特殊人群实行党员包户上门服务。

　　大连市全力加强病例救治，确保应收尽收、应治尽治。专家组对所有确诊患者每日会诊、一人一策，并已做好860张备用床位储备工作；民生商品市场价格稳定，各大超市目前库存成品粮按当前最大日销量计算，能够保证15天以上的销售。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 02 版）
(责编：董童、杨迪)


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