广东预留逾200亿元扩大失业险保障范围

广东省人力资源和社会保障厅31日在东莞举办“社保惠企、就业暖民”政策宣传解读座谈会，广东省人社厅党组成员、省社会保险基金管理局局长阙广长表示，今年，广东为实施失业补助金等扩大失业保险保障范围政策预留基金达200多亿元，目前全省21个地级市均开始发放失业补助金。

阙广长认为，扩大失业保险保障范围是失业保险保生活功能在特殊时期的重大制度创新，对于广东省应对规模性失业风险、加大基本民生保障力度、助力维护社会和谐稳定具有重要意义。

广东还出台了系列扩就业补贴政策。其中，中小微企业每吸纳1名高校毕业生给予补贴1000元，企业每吸纳1名建档立卡贫困劳动力或长期失业人员(1年以上)均给予一次性5000元补贴、每吸纳1名退役军人给予一次性1万元补贴；企业吸纳就业困难人员、建档立卡贫困劳动力就业的，还给予最长3年的社保补贴、岗位补贴。

为了帮助企业抗击疫情影响，尽快复工复产，国家、广东省出台了阶段性减免企业社会保险费政策，实施以来取得很好的效果。据阙广长介绍，今年2月至6月，阶段性减免社保费政策已为广东省270多万户企业减免、延缴社保费946.2亿元，其中减免758.4亿元、延缴187.8亿元。预计今年全年广东省将减免企业养老保险、失业保险、工伤保险三项社保费1500多亿元，减负力度进一步加强，充分发挥社保“蓄水池”“减震阀”“助推器”作用，助力企业复工复产。

东莞市人力资源和社会保障局党组成员、东莞市社会保险基金管理中心主任孙宏伟称，疫情发生后，东莞市落实阶段性减免企业社保费政策，全力支持企业复工达产和稳岗减负，今年2月至6月共为企业减负93.99亿元，预计到12月将为全市企业减负194.5亿元。

当地20家企业代表参加此次座谈会。“今年以来，政府为公司减免社保金额达360万元，使公司在疫情冲击下保持了正常运作。”东莞保安服务有限公司人事专员何睿欣称，该公司提供保安服务，今年以来用工人数保持在1200人。(程景伟)