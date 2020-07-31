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熔喷布供需矛盾得到有效缓解

2020年07月31日10:20 来源：北京日报

曾经价格飞涨的熔喷布，市场供需矛盾如今已大大趋缓。

中石化表示，全国熔喷布市场供需矛盾已得到有效缓解，口罩产业链、供应链保持稳定。目前，中石化累计生产熔喷布超2200吨，可助力增产医用口罩22亿只。

新冠肺炎疫情发生后，口罩作为抗击疫情最重要的防护用品，需求量大增。但用以生产口罩的熔喷布，国内产能原本不足，新增产能周期长、投资大，赶不上下游口罩机生产线的增加，一时间熔喷布价格飞涨且供不应求，成为产业链条的“瓶颈”。为了保障熔喷布价格稳定和口罩产品质量和供应，中石化决定打通产业链，全面介入熔喷布和口罩生产，在燕山石化、仪征化纤紧急上马16条熔喷布生产线，用76天时间，从无到有，建成全球产能最大的万吨级熔喷布生产基地，年产能逾1.35万吨。

自7月份开始，中石化口罩生产用熔喷布由生产企业燕山石化、仪征化纤直接面向全国客户进行销售，普通客户也可以从中石化直接采购熔喷布，更多的口罩生产企业将用上中石化的优质熔喷布产品。（记者 孙杰）

(责编：李轶群、许晓华)


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