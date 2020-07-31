北医三院健康扶贫山西大宁工作侧记

大宁县，位于吕梁山深麓南端，是山西省吕梁山-太行山深麓集中连片贫困地区之一。为落实健康扶贫政策，力争做到“大病不出县”，北医三院与山西省大宁县医疗集团已展开对口帮扶工作4年，经过两家医院的共同努力，大宁县医院在人才、技术、信息和管理等方面取得明显成效。特别是新冠肺炎疫情期间，在北医三院专家带领下，大宁县人民医院一手抓院感防控，确保院内医患“零感染”；一手抓以医疗技术能力为核心的专科能力建设，实现PCR实验室核酸检测能力和临床医疗服务能力双提升，为维护当地群众的健康提供了有力支撑。

多举措并举狠抓感控 兜牢疫情防控“网底”

“通过抓关键环节，大宁县医院疫情防控管理科学、规范，兜牢了疫情防控‘网底’”6月16日，山西省临汾市卫健委医政医管科专家组突击检查了大宁县人民医院新冠肺炎疫情常态化防控工作。检查后，专家组充分肯定了医院职工在疫情防控、医疗救治方面所做出的努力和贡献，肯定了北医三院专家李振荣和苏春燕的工作。

作为支援山西省大宁县医疗集团医疗卫生事业建设的主体单位，2019年10月，北医三院选派检验科李振荣副主任挂职大宁县人民医院业务副院长，肾脏内科苏春燕科护士长挂职医院护理部主任。同时，对口临床科室医师每三个月前往轮转。

早在新冠肺炎疫情初级阶段，按照上级相关指示精神及大宁县医疗集团实际情况，借鉴北医三院经验，李振荣、苏春燕通过远程方式指导疫情防控工作。4月份疫情进入常态化防控以来，他们与当地管理团队一起，研究制定《大宁县医疗集团常态化新冠肺炎疫情防控工作方案》，并以医院文件的形式下发到集团各部门、乡镇卫生院学习执行。

加强医院出入口管理。医院实行二级预检分诊制度，分别从医院入口处、门诊入口处两个环节把控。首先设计改造医院出入口通道，在医院大门入口处设立体温检测点。其次门诊大厅导诊处经过流行病学调查、出示健康码、行程码，无异常者方可入院。

实施分区管理。为了切实解决住院和门诊区域人流交叉问题，借鉴北医三院相关管理经验，大宁县人民医院实施分区管理举措：分为预检分诊和急诊区、门诊区、住院区和发热留观区。要求各区相对独立，所有发热病人的预检分诊工作在预检分诊和急诊区完成，门诊患者在门诊区完成，而且门急诊患者不得进入住院区域。有流行病学史和来自重点区域的人员就诊时启动发热留观病区。此项管理举措已纳入医院绩效考核。

严格住院患者流调，严格探视和陪护管理。大宁县人民医院管理团队借鉴北医三院住院患者和探视、陪护管理经验，结合本院实际，实施住院患者预约住院管理。患者住院前，主管医生必须详细询问流行病史，在住院证上标明健康码、行程码情况，指导患者签订流行病学调查表，在住院病历中存档。要求住院患者和家属按照应检尽检要求检测核酸，结果阴性者方可办理住院。

严格探视、陪住管理。住院楼门前设置门卫，患者出示腕带、陪护人员出示陪护卡进入病房，一律谢绝探视。每位患者固定1人陪护，陪护人员经流调核实健康码、行程码，核酸阴性者实名登记办理陪护证。对陪护人员每日进行体温检测并询问健康状况，并做好登记。住院期间，患者及陪护人员不得随意离院、串病房、聚集聊天。

强化医院感染防控，落实标准预防。苏春燕多次深入一线指导病房、门诊各区域安装快速手消液、洗手液、擦手纸等手卫生设施。给医务人员、患者宣教戴口罩和手卫生知识，培训咽拭子标本采集医护人员30余名，并结合医院实际制定了规范的咽拭子采集流程。她本着对工作一丝不苟的精神，发现问题一抓到底，护理质量安全工作中大量细致入微的工作，受到了县医院领导和同事们的一致好评。

助力医院PCR实验室建设，提升核酸检测能力

在上级领导大力支持下，大宁县医疗集团5月份开始着手建立PCR实验室。李振荣带领检验科和相关科室人员，选地形，改建实验室布局，购置仪器设备，调试设备，制定实验技术规范和标准。

为顺利完成实验室验收，李振荣和技术人员一起做实验、比对数据，加班加点制定生物实验室应急预案、实验室自查评估报告、生物安全备案报告。共同的努力终见成效，在临汾市县级医疗机构中较早完成PCR实验室建设，于6月16日接受临汾市卫健委组织的专家组进行相关检查和验收。专家组从实验室的布局、硬件设施、人员配置、实验室管理、质量控制、仪器设备校准维护、试剂准确性判断、生物安全防范等多个环节进行了现场审查，经过细致考评和讨论，大宁县人民医院PCR实验室顺利通过验收。彼时，正值北京市新发地新冠肺炎疫情反弹，6月下旬，PCR实验室不但承担了大宁县本地应检尽检和愿检尽检群众的新冠病毒核酸检测工作，也承担了隰县和永和县的新冠病毒核酸检测工作。截止6月底，已经完成核酸检测1200余例次。

勇于打造临床重点专科，提升医疗服务能力

北医三院医师进行对口支援，服务了当地百姓的同时也促进了当地医疗水平的提升。北医三院妇产科邵晖主治医师，在短暂的对口支援工作期间，协助开展阴道超声检查，积极帮助科室开展宫腔镜、腹腔镜新技术2项，填补了县医院腔镜技术的空白。

在邵晖刚到大宁县的第三天，有一位患者因“腹痛两小时”就诊。腹部超声提示“盆腔囊肿”，本院接诊医师考虑患者“卵巢囊肿扭转”，随即请示邵珲医师。在询问病史和查体后，得知患者脉搏快、血压低、腹部压痛、反跳痛明显，盆腔检查宫颈举痛明显，盆腔广泛压痛。虽然没有停经史，但邵珲高度怀疑该患者是宫外孕伴随腹腔内大量出血。立刻查尿HCG，结果为阳性，复查阴道超声，发现其附件区可疑宫外孕包块，建议立刻手术。但当地患者长期习惯了到临汾市就诊，不愿在县级医院手术。经过与患者及其家属的沟通，邵晖取得了患者的信任。开腹后发现，该患者腹腔内出血量达1500ml。

宫外孕具有起病急、进展快、并发症重,一旦诊断不准确,处理不得当,将直接威胁患者生命。该患者手术顺利，术后恢复良好。

5月19日，在县医院领导、科室领导大力支持下，邵珲在大宁县开展了首例腹腔镜手术。他手把手培训县医院同事手术各项流程、规范，从术前准备、消毒铺巾、器械组装、具体操作，到并发症的预防及处理等。相关工作得到了老百姓和县医院同事们的高度认可。

同时，邵辉还帮助县医院同事规范孕妇产检宣教及追踪体系，建立健全相关管理体系。就孕产妇后出血、新生儿窒息复苏抢救等重要环节的配合，反复培训演练确保母婴安全。

像邵晖这样，在大宁县人民医院支援的北医三院医师还有很多。

放射科邢晓颖主治医师，在大宁县人民医院工作期间，踏实务实的工作态度和工作作风，受到患者和科室同事的广泛赞誉。

对口支援期间，邢晓颖指导医院同事开展CT扫描后图像重建工作，尤其是三维重建操作，这对早期肺癌和骨折患者的评估有很大帮助。目前，当地放射科工作人员已较好掌握该项操作，并在实际检查中推广应用。

另外，她还参考北医三院新型冠状病毒疫情期间放射科紧急预案的内容，完善了大宁县人民医院放射科应急预案。

在疫情防控工作中，不论是北医三院管理帮扶团队还是临床支援医师，都深入大宁县人民医院临床和管理一线，以严谨的工作态度、强烈的职业责任感、科学有为的方法举措、精湛的医术，协助大宁县人民医院筑牢了疫情防控网，进一步提升了临床专科医疗服务能力建设和PCR实验室核酸检测能力建设，得到了当地医院领导、同事和患者的一致认可和赞誉。（北医三院供稿）