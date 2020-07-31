养老服务纠纷处理规范出台

7月29日，民政部、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部六部门联合印发《关于规范养老机构服务行为 做好服务纠纷处理工作的意见》。《意见》强调，养老机构应当建立健全安全管理制度，从源头上消除服务安全风险。依法打击养老机构服务纠纷处理过程中，扰乱正常服务秩序，以及侵犯养老机构和其他老年人合法权益等涉嫌违法犯罪行为。

民政部养老服务司副司长李邦华介绍，全国目前共有各类养老机构4.23万个，床位429.1万张，收住老年人214.6万人。养老机构服务纠纷有逐渐增多的趋势，这与我国养老服务还处于发展起步阶段有关。《意见》针对近年来逐渐增多的养老机构服务纠纷，提出了8个方面规范处理的指导意见，弥补了政策空白。

《意见》明确，服务纠纷处理过程中，发生老年人家属或者其他人员实施围堵、在养老机构内外非法聚集、停放遗体、拉挂横幅、聚众闹事等扰乱正常服务秩序，侵犯养老机构和其他老年人合法权益等涉嫌违法犯罪行为的，养老机构应当及时向所在地公安机关报告，提供当事方人数、具体行为、有无人员受伤等现场情况，并保护好现场，配合公安机关做好调查取证等工作。对纠纷处理过程中涉嫌违法犯罪的行为，将依法予以打击。（记者王倩）