疫情形势严峻 香港特区政府雇员继续在家工作至8月9日

中新网7月30日电 据香港特区政府新闻公报，因应本地疫情仍然非常严峻，香港特区政府发言人7月30日宣布，政府雇员特别上班安排将会延长一星期至8月9日。除了提供紧急和必须公共服务的人员外，其他政府雇员继续留在家中工作。特区政府会密切监察疫情的发展，届时再检视情况。

发言人表示，政府部门会继续为市民提供紧急和必须公共服务，个别部门会就各项服务的最新安排，另行作出公布。特区政府因应疫情而须减少为市民提供公共服务，造成不便，希望市民理解。有需要的市民可尽量利用邮寄、投递箱或网上服务等方法，以获得所需服务。

同时，市民进入或身处任何政府大楼或办事处时，必须一直佩戴口罩，并遵从相关部门实施的防疫措施，包括体温检测和人流控制安排。

鉴于疫情持续严峻，发言人再次强烈呼吁私营机构雇主尽量让员工在家工作，以减少社区人流和社交接触。