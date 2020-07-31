香港将恢复早午市堂食 限不得多于2人同桌

中新网7月30日电 据香港文汇网报道，香港特区政府发言人30日表示，特区政府在检视餐饮业务29日实施全日暂停堂食措施的实际情况后，决定由31日起，餐饮业务可恢复提供日间堂食服务，即由上午5时至下午5时59分。但食肆必须采取更严谨的防疫措施，例如顾客数目不得超过座位数一半、不得有多于2人同桌等。

特区政府表示，餐饮处所内的顾客数目在任何时间均不得超过该处所通常座位数目的一半，并不得有多于2人同坐一桌；所有桌子之间须至少有1.5米距离，或设有隔板作出有效分隔。

另外，酒吧及餐饮业务处所内供应酒类的范围必须关闭。在餐饮处所内不得进行现场表演及跳舞，并暂停餐饮处所的卡拉OK活动及麻将天九活动。处所内人士除饮食外必须一直佩戴口罩、为进入处所的人士测量体温、提供消毒洁手液等。

香港食物及卫生局局长陈肇始稍后会将最新安排刊宪，有关指示将于7月31日生效，直至8月4日。

特区政府发言人重申，实施全日暂停堂食措施的目的，是鉴于疫情非常严峻，希望通过进一步减少集体用膳和社交接触，防止病毒继续在社区传播。

特区政府并再次强烈呼吁雇主尽量容许雇员在家工作，从而减低早餐、午餐时分大量雇员因要外出用膳聚集而可能导致感染病毒的机会。在可行的情况下，雇主可实施弹性午膳时间等措施，以避免雇员外出及减少雇员之间的接触。