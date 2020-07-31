《自然》最新发表研究论文：两种新冠疫苗进行临床试验

国际著名学术期刊《自然》30日在线发表两项疫苗研究最新进展的论文称，一种由腺病毒制成的单剂量疫苗和针对新冠病毒(SARS-CoV-2)的ChAdOx1 nCoV-19疫苗都在进行临床试验，两者已分别显示可保护非人灵长类动物免受新冠病毒的侵袭、可预防恒河猴发生新冠肺炎(COVID-19)相关的肺部损伤。

安全有效的新冠病毒疫苗已成为全球的头等大事。《自然》发表的其中一篇论文指，一种由腺病毒制成的单剂量疫苗可以保护恒河猴免受新冠病毒的侵袭，目前，该疫苗的最佳版本正在临床试验中进行评估。

基于载体的疫苗利用病毒表达目标病原体的片段来刺激免疫反应，腺病毒是一组与轻度感冒等疾病有关的病毒，能有效侵入人体细胞。基于腺病毒血清型26(Ad26)的疫苗已被证明能在非人灵长类动物和人类中诱发对各种病原体的免疫反应。

该论文通讯作者、美国哈佛医学院丹·巴鲁奇(Dan Barouch)及其同事开发出一系列编码新冠病毒刺突蛋白不同变体的Ad26载体，并展示在52只成年恒河猴身上的测试结果。他们的研究表明，这些疫苗能引起免疫反应，而且还能提供部分或全部保护，防止新冠病毒在呼吸道的感染，这种效果被认为是防止病毒在人类中传播和发病所必需的，其中表现最好的疫苗Ad26-S.PP(疫苗名称为Ad26.COV2.S)现已进入临床试验。

论文作者表示，单剂疫苗后就能获得强大的反应，单剂注射新冠病毒疫苗比多剂疫苗具有实际优势。但是，他们希望Ad26-S.PP疫苗的两剂注射方案可以产生更强的免疫反应。

《自然》发表的另一篇论文则指出，针对新冠病毒的ChAdOx1 nCoV-19疫苗目前正在英国进行人体临床试验，该疫苗能引起免疫反应，并降低暴露于新冠病毒的恒河猴的病毒载量。该疫苗被发现可以预防恒河猴患上新冠肺炎，其研究的初步结果被用于促进启动该疫苗在人类中的临床试验。

该论文通讯作者、美国国家过敏和传染病研究所文森·蒙斯特(Vincent Munster)介绍，ChAdOx1 nCoV-19是由弱化的黑猩猩腺病毒(一组可引起包括普通感冒在内的一系列疾病的病毒)制成，该病毒表达新冠病毒刺突蛋白(一种使新冠病毒能够进入人体细胞的结构)。

文森·蒙斯特及其同事通过对这种疫苗在恒河猴身上抵抗新冠病毒功效的研究表明，在暴露于新冠病毒前28天给6只恒河猴注射一剂ChAdOx1 nCoV-19，可有效防止肺部损伤，并大大降低病毒载量(与6只对照动物相比)。另外6只恒河猴在挑战前56天和28天分别接种了两剂疫苗，显示其免疫反应增强了。

论文作者指出，接种疫苗的动物和对照动物从鼻子里脱落的病毒没有区别，这一发现表明，ChAdOx1 nCoV-19可能不会预防感染或传播，但可能会减轻病症。该研究已经促成了ChAdOx1 nCov-19疫苗的临床试验，截至2020年7月初，已有超过8000名志愿者参与其中。(记者 孙自法)