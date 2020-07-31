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为什么说带脉是女性安全带

王红蕊

2020年07月31日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

　　带脉为奇经八脉之一，据《难经》记载：“带脉者，起于季胁，回身一周。”即起于季胁之章门穴，前终脐腹，后环腰背，绕身一周，状如束带。带脉为先天之根，后天之本：带脉秉赋元精、元气、元神，先于奇经七脉而充，先于十二经脉而成，得交通脾、肾而蓄其精微而充盛，在整体系统制约下主司人体生、长、壮、老、已生命过程。

　　带脉对于女性健康更是具有重要意义。神医扁鹊在邯郸时做过“带下医”，也就是当时的妇科专家。带下病是中医用了几千年的名词，跟“带脉”颇有不解之缘。所有的妇科病都发生在带脉以下，所以又叫“带下病”，妇科大夫也称“带下医”。带脉下系胞宫，与女子经、带、胎、产关系密切，故我们将带脉称为女性的“安全带”。

　　带脉为病，大体上可分虚实两证，虚证源于肾精亏损，经脉失养；实证则由外邪侵袭或湿热瘀滞交阻而发生。可以概括为带脉不和与带脉失约。

　　带脉不和，实证为主，其病表现是经气阻滞，带脉紧束。《难经》云：“带之为病，腹满，腰溶溶若坐水中。”其为病多系寒湿外侵，脾经受邪，继而累及带脉，以寒证居多。此外，由于带脉总束诸脉，“诸经上下往来，遗热于带脉之间”，以致客邪郁遏，湿热下注，则属热证。腰痛引及少腹季胁之症，即带脉为病。《金匮》当归芍药散主治“妇人腹中诸疾痛”，历代医家盛赞其治疗妇人腹痛、经候不调、浮肿、带下等症，如响斯应。妇女之带下病，即以带脉为病而得名，冲、任、督三脉皆络于带脉，若湿邪郁遏，带脉失束，任脉不固，于是连绵而下。

　　带脉失约，虚证为主。其病理表现是经气虚衰，带脉松弛。多缘肝肾下虚，带脉失肾精之充养，脾气无力，带脉失后天之支持，以及冲、任、督之内损，殃及带脉所致。临床常见子宫脱垂，多由久病体气亏虚所致，体虚羸弱之质尤易罹患。治疗此类疾患，除培补先后天，升举清气外，必须固束带脉，才能增强疗效。清代名医傅青主“两收汤”药用人参、白术、川芎、熟地、山药、山萸肉、芡实、扁豆、巴戟天、杜仲、白果为治疗子宫脱垂之良方，傅氏云:“此方补任督而仍补腰脐者，盖以任督连于腰脐也，补任督而不补腰脐，则任督无助，而带脉何以升举？惟两补之则任督得腰脐之助，带脉亦得任督之力而收矣。”

　　带脉对于女性如此重要，我们怎么才能利用带脉保健防治妇科疾病于未然呢？方法就是拍打带脉。经过从古至今许多人的实践，拍打带脉不论是对减肥排毒美容，还是妇科病都有良效。可以调理痛经，强壮肾脏，提升阳气，还可以紧致肌肤，收紧线条，淡化妊娠纹，更可以调理便秘。刮带脉是以刮痧板经常刮带脉上的重点穴位，如章门穴、五枢穴、维道穴，它们正好在肝经胆经上，刮痧是一种泻法，可疏通带脉、清肝利胆、排毒通便、消脂减肥，消除腹部赘肉。胆经循行于面部，也可以治疗面部各种问题，如黄褐斑，痤疮等。

　　（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）

(责编：李轶群、许晓华)


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