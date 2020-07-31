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河北丰宁探索激发村民脱贫内生动力

“穷舒坦”变成“好好干”

2020年07月31日08:21 来源：人民网－人民日报

本报石家庄7月30日电  （记者张志锋）河北省丰宁满族自治县乐国窝铺村过去有个出名的贫困户“王懒汉”，他以前的口头禅是“穷舒坦”，后来改口要“好好干”，促使他发生转变的是丰宁县探索的“道德银行+扶贫爱心超市”模式。

“王懒汉”今年52岁，从小就不勤快。“你身体好、脑子活，好好干，日子肯定能红火。”驻村扶贫的第一书记罗锋没少开导他。“村里还有几个存在‘等靠要’想法的村民，不利于从根本上实现脱贫。”县文明办主任门光春分析说。

乐国窝铺村建立道德评议委员会，同时，村里多方筹资，创办扶贫“爱心超市”，村民的积分可以兑换日用品等扶贫物资。老王看到其他村民都能领积分换东西，他也主动找活干，后来还当上了护林员。把土地流转后，他自己打工挣钱，一年收入2万多元。2018年底老王一家脱贫，他还被评为村里的“勤劳致富”能手。

河东村是丰宁县最早开设“道德银行”的村子，后来，该村被评为省级文明村、全国文明村镇。2018年底丰宁县整合河东村“道德银行”和乐国窝铺村“爱心超市”，在全县推广“道德银行+扶贫爱心超市”，激发村民脱贫的内生动力。

此外，县里每年还拿出1200万元进行奖补，加上企业捐建、帮扶单位共建等方式，全县309个村都建起“道德银行+扶贫爱心超市”。今年3月，丰宁县也脱贫摘帽。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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