护好“饭碗田” 稳住“粮袋子”

高标准农田抗风险，地力提升1—2个等级

“旱能浇、涝能排，再也不用靠天吃饭了”

“突突突……”拖拉机在稻田里来回行驶，江西新干县大洋洲镇新市村田间一片忙碌。低洼地段的农田里，村民正用水泵排水；被冲掉庄稼的农田里，村民忙着进行补种。

新市村种粮大户李炳如左手托着秧盘，右手熟练地拨弄着秧苗，一束束秧苗划着弧线从手中飞出，稳稳当当地“站”在田里，“早上5点就起来补插晚稻了，要把洪灾损失补回来！”

这些天，江西受洪涝灾害影响的农田逐步退水，达到耕种要求，农业部门紧急调拨种子，组织农民灾后恢复生产，抢抓晴好天气栽插晚稻，截至7月23日全省已栽插1393.5万亩。

今年6月以来，降雨频繁，李炳如承包的160多亩稻田，受灾面积达到105亩。“多亏有了高标准农田，排水及时，否则就要绝收了。”说起刚退去的洪水，李炳如心有余悸。

高标准农田“高”在哪？李炳如说，经过水土田林路综合治理，田里沟渠四通八达，排水能力大大增强。“这次洪涝来得快，走得也快，不到一天水全排干了。如今旱能浇、涝能排，大田有了抗风险能力，咱再也不用靠天吃饭了！”

“大水无大灾，靠的就是基础设施。”新市村党支部书记李园如说，这次全村有1000亩农田受灾，但高产改造后的农田，排水及时。县里启用农田维护专项资金，被冲损的田埂、田块快速修复，政府还免费提供秧苗、化肥，目前受灾农田已基本补种完毕，秧苗长势不错。望着身后逐渐泛青的晚稻禾苗，李炳如坚定地说：“接下来，一定要加把劲，争取秋粮有个好收成！”

“高标准农田建设，既能提高粮食产能，又能提升抗灾能力，这次洪涝灾害，不少南方地区的高标准农田经受住了考验。”农业农村部农田建设管理司副司长陈章全介绍，高标准农田项目区耕地质量一般能提升1—2个等级，粮食产能提高10%—20%，亩均粮食产量提高约100公斤。在严重气象灾害年份，粮食产能稳定性明显高于非项目区。

“稳住了高标准农田，就能稳住国家粮食产能的大头。”陈章全说，高标准农田能实现旱涝保收、高产稳产。为提升粮食综合生产能力，国家持续建设高标准农田，到今年底全国可建成8亿亩高标准农田，到2022年将建成10亿亩，可以稳定保障粮食产能在1万亿斤以上，约占我国粮食总产量的80％。

全面提升耕地质量，夯实粮食安全根基

“给土地‘减肥’提质，好地才有好收成”

走进山东莱西市姜山镇怡禾家庭农场，满地是碎碎的小麦秸秆，双脚像踩在地毯上，新播的玉米使劲往上蹿，随手抓起一把土，黑色疏松。“这土都能养花了，前不久播玉米时，蚯蚓随处可见，真肥啊！” 农场主王志涛给出了令人信服的“证据”：今年夏收，小麦平均亩产530多公斤，其中10亩高产示范田更是创下市里的单产纪录——806.2公斤！

王志涛介绍，他的家庭农场养了380头奶牛，种了1500亩地，年产小麦120多万斤、玉米130多万斤。“租地种粮，真是误打误撞！”王志涛说，300多头奶牛饲料量惊人，全株玉米需要将近1000亩，跟一家一户村民购买，经常凑不齐，为解决饲料难题，他决定流转土地种玉米。

没想到，刚上手就遇到了难题。“不少流转的土地土壤板结、土质差，好不容易种上了玉米，又赶上了秋涝，排水不畅，水积到小腿深。”王志涛说。

好地才有好收成。王志涛向农业部门求助，莱西市农机局技术人员帮他制定了土壤改良方案：农机深松整地25厘米以上，打破犁底层，疏松土壤，蓄水保墒，还有利于农作物根系下扎，把牛粪做成有机肥，每年拉1000多吨用来肥田。

几年下来，王志涛紧锁的眉头舒展了：给土地“减肥”提质，每亩少施化肥20多公斤，有机质达到3%以上；土壤由板结状变成团粒结构，作物出苗更整齐了；粮食产量翻着花儿往上增，小麦亩产从2010年的150—200公斤，提高到现在的530多公斤。

“耕地质量事关粮食产能。”陈章全说，人多地少的国情使我国的耕地长期高强度、超负荷利用，必须加强耕地土壤改良、地力培肥和治理修复，全面提升耕地质量。

“粮食安全的根基是‘能力安全’，藏粮于地，提升地力，才能保障任何时候都产得出、供得上。”陈章全说，全国开展耕地质量保护与提升行动，2015年至今，累计投入约300亿元，实施面积超过3亿亩次，全国耕地质量稳中有升。

吃得饱还要吃得好，绿色田野种出放心粮

“既要算经济账，也要算生态账、长久账”

吉林省榆树市桂家村增益农机合作社的田里，玉米明显比周围的高出一大截。有啥秘诀？

合作社理事长马占有说：“秸秆全量还田免耕播种，黑土地正在恢复元气！”合作社将秸秆、残茬留在地表做覆盖物，风吹雨淋，慢慢腐烂入土，成为有机质，而且还能减少水土流失、抑制扬沙。

“一两黑土二两油”，黑土是世界公认的肥沃土壤。但由于长期垦殖，我国一些地区的黑土地出现退化。数据显示，榆树市耕地开垦之初有机质含量在3%—6%之间，黑土层厚度在50—100厘米左右，前几年，有机质含量仅为2.5%，黑土层平均厚度只有30厘米。

“黑土地是大自然的馈赠，我们一定要保护好！”榆树市农业农村局副局长郎晓峰介绍，秸秆全覆盖5年后，土壤有机质可增加20%；另外，全县测土配方施肥已坚持16个年头，面积已达300多万亩，有效减轻了面源污染，保护了黑土地的地力。

“既要算经济账，也要算生态账、长久账！”马占有说，靠着秸秆还田，每公顷土地化肥减量100公斤，合作社每年节省几十万元；测土配方施肥，每公顷少用化肥100公斤，却能增产200公斤，每年可节支增收16.5万元。

“解决黑土变瘦、变薄、变硬问题，财政持续投入真金白银。”陈章全说，实施东北黑土地保护利用项目，2015—2019年中央财政投入31亿元专项资金，实施秸秆综合利用、化肥减量增效等投入近60亿元，“黑土地退化、土壤污染等问题治理加快，耕地正重回健康和绿色。”

一片片田野“变绿”，种出更多放心粮。“鸭儿肥，新米香，稻花香里有丰年。”在榆树市保寿镇民悦农机合作社负责人徐禹庆的稻田里，成群的鸭子正在找虫子吃。“鸭子找到害虫吃，鸭稻共生，两全其美。”徐禹庆说，在种植多年鸭田稻的基础上，今年合作社新尝试种了100亩的蟹田稻。

“处理好生产与生态的关系，让粮食丰收更可持续。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯说，要想提供更多高品质农产品，让人民群众“吃得好、吃得健康”，必须加强水土资源集约利用和生态环境保护，为土地持续“减肥”“节药”，补充“营养”。

越来越多的种粮大户、合作社等新型农业经营主体投身种养结合循环发展。徐禹庆的稻田鸭再过三个月就能上市，40块钱一只还要排队订购。不用农药、化肥，种出的有机大米口感非常好，注册 “鸭寨村”商标后，一斤卖十几元，一公顷有机稻田的收益要比普通稻田高出4万多元。徐禹庆计划继续把大米品牌做响，让农田变花园，让生产基地变景区，吸引更多外出打工的年轻人回乡，重新打量这片土地。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 18 版）