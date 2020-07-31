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新疆乌鲁木齐：一手抓疫情防控 一手抓保供稳价

2020年07月31日07:34 来源：人民网－人民日报

　　本报乌鲁木齐7月30日电  （记者韩立群）7月31日是古尔邦节，面对严峻的疫情防控形势，新疆维吾尔自治区一手抓疫情防控，一手抓保供稳价。在乌鲁木齐市，多方联动确保各族群众餐桌丰富、生活无虞。

　　乌鲁木齐市按批发价收购新鲜牛羊肉，以补贴后价格投放市场。从7月29日至8月12日，乌鲁木齐市预计投放羊肉200吨、牛肉150吨。“今天店里有400多公斤市级储备肉。鲜牛肉平均每公斤66元，鲜羊肉平均每公斤60元。”7月29日早9时，乌鲁木齐市天山区一家牛羊肉直销点准时开门，店主解小娟开始了一天的忙碌。

　　面对疫情，广大社区工作者细化服务流程，为居民提供精准配送服务。29日下午，乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路片区管委会万盛社区党总支书记张玮带着志愿者，将居民购买的新鲜牛羊肉一一送到家门口。“今天我们共接到了67户居民的订单，全部配送到家。对高龄老人、残疾人我们会优先配送，希望大家都能过一个愉快的节日！”

　　在天山区南湾街片区管委会大湾北社区，居民麦麦提托合提·热杰普家里的茶几上摆满了美食。“不走亲戚不串门，在家过节也挺好！只要大家都遵守规定，我们一定能战胜疫情！”


　　《 人民日报 》（ 2020年07月31日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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