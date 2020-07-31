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网红筋膜枪 不可盲目用

2020年07月31日07:27 来源：广州日报

近来，网上关于筋膜枪的讨论很多，有人觉得物有所值，有人说是交了“智商税”，争论不少。那么它到底有用吗？有多大作用？记者采访了暨南大学附属第一医院运动医学中心副主任医师李劼若。

李劼若介绍，筋膜枪原理来自深层肌肉刺激疗法（DMS），是近年来从国外引进的治疗软组织疼痛的一种有效方法，通过机械振动作用于深部肌肉组织，刺激其本体感觉功能，进而起到有效缓解肌肉紧张的作用，从而达到止痛的目的。

李劼若提醒，正确使用筋膜枪或能达到一定效果，但是否物有所值则见仁见智，因为还有很多其他途径可以达到同样效果。另外，有些身体部位不可盲目乱用，会带来隐患。

筋膜枪是利用其内部特制的高速电机来带动“枪头”，产生高频的震动作用到肌肉深层，达到减少局部组织张力、缓解疼痛、促进血液循环等作用。

那么，什么是筋膜呢？

李劼若介绍，从解剖学上看，筋膜是一层致密结缔组织，在皮下组织和肌肉之间，是一个层状的结构，可以有效地减少肌肉的摩擦和挤压。因此，筋膜是一个平滑的层状结构，筋膜枪这种纵向振动的按摩模式，其实是很难把能量集中在放松筋膜上的，所以说，筋膜枪更多的是在刺激深层肌肉。从这个角度看，“筋膜枪”的名字有点名不副实，叫“深层肌肉枪”似乎更恰当。

泡沫轴、筋膜球等工具同样可以达到接近筋膜枪刺激深层肌肉的效果，还比较节约成本，但耗时较多。因此，筋膜枪是不是物有所值，可以说是见仁见智。

正确使用有三种作用

他介绍，如果正确使用筋膜枪，可以起到如下作用：

1.运动前使用筋膜枪快速地冲击欲锻炼的肌肉群，让肌肉群的温度以及血流量增加，有助于达到快速热身的效果。

2.在两组运动的间隔中使用筋膜枪让疲劳的肌肉再次被激活，预备好进行下一组锻炼。

3.运动后使用筋膜枪，根据激痛点的原理，冲击锻炼完的肌肉群，达到协助代谢乳酸以及减少肌肉张力的目的。

上述使用是基于对人体解剖、治疗学等有一定认识的人士正确使用才有的效果。如果操作不当，不但对肌肉、筋膜组织的修复没多大作用，反而有可能造成人身损害，因为筋膜枪的机械振动作用在神经、血管较浅的体表位置的话，很可能造成严重伤害。

三大“禁区”千万别用

以下几个地方是操作筋膜枪的禁区：

1.上肢、下肢骨头突出处

膝关节外侧，在小腿上端有个凸起，叫腓骨小头，它的周围有腓总神经，非常表浅，它如果受伤了会出现足下垂、脚趾不能背伸、足部感觉障碍等，筋膜枪不能触碰到腓骨小头周围。膝关节前方，是胫骨结节的突起，也不能用筋膜枪打。

肘关节内侧是尺神经沟所经之处，有时触碰到这里前臂都会麻木。因为尺神经在这里非常表浅，这里也是不能用筋膜枪触碰的。肩关节前外侧，解剖学上叫大结节的地方，是肩袖附着的地方，也不能用筋膜枪触碰。

2.颈部周围

颈部的侧面、前侧有很多神经、血管经过，而且有神经反射的感受器，是非常敏感和脆弱的，这些地方使用筋膜枪的话，风险很大。

3.锁骨周围、腋下、上臂和腘窝

这些地方布满了臂丛神经及其分支、锁骨上动脉、肱动脉等重要的神经、血管，腘窝是指膝关节后方的窝，里面有腘动脉、神经等，而且位置较表浅，一旦损伤后果非常严重，所以这些位置也不能用筋膜枪直接打。

“使用筋膜枪，首先要知道哪些地方不能使用,其次才是科学地使用。”李劼若表示，筋膜枪是松弛深层肌肉、效率较高的工具，是否选用见仁见智，并没有网传的那么神奇。（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）

(责编：许晓华、李轶群)


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