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多年皱纹突然消失或许不是“逆生长”

2020年07月31日07:26 来源：广州日报

如果有一天，你突然发现，皮肤变得光滑紧致，困扰多年的鱼尾纹也不见了，是不是为自己的“逆生长”感到特别高兴？

别高兴得太早！背后的原因也许很可怕——赶紧仔细观察，皮肤有没有逐渐变硬，失去弹性，甚至影响关节活动……如果有这些症状，可能是“硬皮病”。

广州医科大学附属中医医院肾病科蒙向欣主任中医师介绍，硬皮病是一种以皮肤炎性、变性、增厚和纤维化进而硬化和萎缩为特征的结缔组织病，此病可以引起多系统损害。其中系统性硬化除皮肤、滑膜、指(趾)动脉出现退行性病变外，消化道、肺、心脏和肾等内脏器官也可受累。

目前，导致硬皮病的病因仍不明确，可能在遗传、环境因素（病毒感染、化学物质如硅等）、女性激素、细胞及体液免疫异常等因素作用下，成纤维细胞合成并分泌胶原增加，导致皮肤和内脏的纤维化。化学物质或病毒感染是影响疾病易感性的环境因素。

系统性硬化是一种慢性多系统疾病。初发症状往往是非特异性的，包括雷诺现象（发作性血管痉挛，手指脚趾、鼻尖、舌尖、口唇和耳垂等肢端部位出现寒冷诱发的发白发紫）、乏力、肌肉骨骼痛，这些症状持续几周或几个月后才出现其他指征。具有特异性的硬皮病早期临床表现是皮肤肿胀增厚，开始于手指和手。随后出现多种多样的表现，主要在皮肤、肺、心脏、消化道或肾脏。

比如在疾病的早期(水肿期)，皮肤显示轻度红肿，部分病人有红斑、瘙痒和水肿，早期手指水肿期可持续很久等。

到疾病晚期，肺的受累可以成为患者致死的原因。常见的临床症状是劳累后气短（运动性呼吸困难），劳累后干咳，一般不引起胸痛。

硬皮病还常伴有肾脏受累。硬皮病性肾危象是弥漫性硬皮病的一个主要死亡原因。

预防硬皮病要注意保暖，避免受寒，特别秋冬季节，气温变化剧烈，及时增添保暖设施。此外要注意生活规律性，保证睡眠时间，防止精神刺激和精神过度紧张，保持愉快乐观的情绪。如果出现上述症状，请及早诊断、及早治疗，有利于防止疾病进展。

（全媒体记者张青梅 通讯员周艳利、梁译尹、高三德）

(责编：许晓华、李轶群)


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