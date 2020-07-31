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食管癌盯上中年男  有这些习惯要早筛查

2020年07月31日07:22 来源：广州日报

李先生今年54岁，由于工作需要，经常应酬喝酒，医生朋友提醒他：“你50多岁了，长期饮酒，你查个胃镜，排查一下上消化道病变吧。”

这一查，竟然真的查出了一处食管癌病变。幸好，病理结果证实为早期食管癌，可以在内镜下进行微创切除。

广东省中医院脾胃病大科主任医师张北平介绍，中晚期食管癌的“报警”症状有：胸骨后疼痛不适；进食通过缓慢并有滞留感或哽噎感；进行性吞咽困难；上腹部隐痛不适；消瘦；消化道出血 ( 呕血、黑便等 )。

如果是早期食管癌或癌前病变，则可能出现如下症状：胸骨后有烧灼；针刺样或牵拉疼痛，特别是在吃东西时有一种 “黏住”、挡住”、“咽不下去”的感觉，通过吞咽水可缓解。当然，也可能无任何症状，需要通过特定检查才能发现。

张北平提醒，胃镜是早期发现食管癌的最有效最经济的检查手段。没有症状也可得食管癌，50岁以上且有以下习惯的人群，应尽早接受胃镜检查，防患未然：

1.长期食用过热、辛辣刺激等重口味、粗糙、质硬的食物。

2.长期吸烟喝酒：尤其饮烈性酒，与发生食管癌的相关性更大。

3.爱吃腌制品：含亚硝胺类化合物的食物有高度致癌性，日常常见的有酸菜、咸鱼、火腿等腌制、熏制品。（全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍）

(责编：许晓华、李轶群)


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