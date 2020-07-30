国家老龄健康医养结合远程协同服务试点工作启动

人民网北京7月30日电 为进一步发挥互联网在提升医养结合服务质量方面的重要作用，近日国家卫生健康委办公厅印发了《关于开展老龄健康医养结合远程协同服务试点工作的通知》，在全国遴选一批医养结合机构作为试点，开展远程医疗、慢病管理、复诊送药、照护指导、人员培训、科普讲座等服务。7月30日，老龄健康医养结合远程协同服务试点工作视频启动会暨培训会在国家远程医疗与互联网医学中心（中日友好医院）召开。

国家卫生健康委老龄健康司副司长蔡菲介绍了近年来我国医养结合工作取得的积极进展以及新冠肺炎疫情防控期间医养结合工作情况。

蔡菲强调，试点工作要做好以下几个方面：一是以健康为中心，提升服务质量。各试点机构要坚持以老年人健康为中心，利用互联网提升医养结合服务质量。二是合法合规，不断探索创新。各试点机构要严格按照远程医疗服务有关规定开展服务，同时不断探索创新，提升医养结合服务效率和水平。三是规范管理，加强组织领导。国家卫生健康委老龄健康司和国家远程中心将联合成立试点工作领导小组，统筹指导试点工作。各地卫生健康行政部门要高度重视试点工作，对试点机构加强指导，定期调研，对试点工作中发现的问题及时予以协调解决，确保试点工作稳步有序开展。

中日友好医院副院长崔勇表示，中日友好医院国家远程医疗与互联网医学中心开展此次老龄健康医养结合远程协同服务试点工作，建设老龄健康医养结合远程协同服务平台，并在线上提供远程医疗、慢病管理、复诊送药、照护指导、人员培训、科普讲座六大服务项目。发挥远程医疗协作网络优势，有效利用中日友好医院及远程中心医疗资源，实现医养结合机构与医疗机构远程医疗、数据互认、协同服务，探索医养结合机构与医疗机构远程协同服务机制。

作为支持方，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司副总裁李云飞表示，中日友好医院及国家远程中心是联仁健康的重要合作伙伴，双方在远程医疗、互联网医疗、医疗教学领域持续开展深入合作。联仁健康将积极履行健康医疗大数据“国家队”的企业责任，发挥“技术+资本+资质+运营”四位一体优势，加快夯实“医养结合远程协同服务平台”建设，通过远程医疗、互联网医疗将优质的医疗服务下沉，积极推动医养结合服务线上线下的不断融合，助力打造多级联动、科学分工、健康发展的医养协同体系，形成医养结合服务的新模式、新业态。

据了解，国家老龄健康医养结合远程协同服务试点工作旨在以老年人健康为中心，建设老龄健康医养结合远程协同服务平台，全面提升医养结合服务质量和水平的工作，目的是使老年人在医养结合机构可以获得远程诊疗指导、在线复诊、在线配药等便利服务，提高老年人获得感和满意度。

目前，远程医疗协同网络已经覆盖了全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的5400余家医疗机构（其中二级以上医院4200余家）。同时，国家远程医疗与互联网医学中心已经建立包括呼吸与危重症专科、糖尿病、心血管疾病、康复医学、急救医学、临床护理等近30个专病专家委员会，聘请全国各地约1.6万名医师。

据介绍，在试点工作期间，协同平台将提供远程会诊与双向转诊，慢病管理、中医理疗、老年康复等远程指导，提供处方审核与药事服务，失能老人长期照护指导、医疗护理指导，管理及服务人员培训，常见病、多发病的预防与健康管理科普讲座等服务；

以开放共享为原则，发挥“国-省-市-县-乡”远程协同联动优势，联合属地综合性医院或专科医院，建立专科医师-全科医师-医养结合机构、专科医师-家庭医生-医养结合团队等多种模式，打造具备属地特色的医、护、教、药、险、养等闭环服务；

通过试点工作，开展医养结合远程协同服务标准规范研究，研究制定服务治疗控制标准和技术装备标准等，探索建立起规范化、专业化的服务流程。