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医改需社会各方支持与协同

王辰

2020年07月30日10:41 来源：健康报

中国医改发展报告已成为每年度反映医改进程的重要载体，反映医改成就的同时，也分析了存在的问题。此次新冠肺炎疫情，突显了医疗卫生在民生、经济发展、社会稳定方面极为重要的作用。对医学健康领域的重视，是一个社会文明程度的重要标志。这些年来，党和国家高度重视卫生健康事业发展，医疗卫生行业也作出很多努力，卫生健康工作取得显著成绩。但是，也要看到，医改是世界性难题，涉及社会的方方面面，有些关键问题需要社会各方面共同加以认识和解决。

比如，当前我国对医疗卫生的投入不足，卫生总费用占GDP比重仅6%左右，国际上的平均水平约为9.9%。如果投入不充分，面对14亿人口的医疗系统运转确实会发生困难。

再如，医疗价格也需要重视。控费是医改很重要的思维和行动取向，但在医疗价格过低、国家投入不足的情况下，控费违反了经济规律，影响了对医疗质量的支撑，是造成医患关系紧张的重要原因。在抗击疫情过程中，医务界表现出来的高尚职业精神，赢得全社会的尊重，如果未来继续在已经低价格的情况下再把控费作为思维和行动主线，医患关系可能会“旧疾复发”。

医改还面临人力资源既不够又没有得到充分发挥的问题。在疫中和疫后推动行业发展，是摆在各界面前非常重要的问题。行业管理部门要通过为行业创造条件，发展好行业来服务于社会。如何保护好和发展好行业是现在要思考的重要问题。

卫生健康行业的专业性非常强。必须专业化地做好医疗、医学教育和研究工作，如此才能在科学上、技术上、管理上、文化上体现专业性，赢得社会的理解尊重，推动行业健康地、更好地发展。

（作者系《医改蓝皮书：中国医改发展报告（2020）》主编、中国工程院副院长、中国医学科学院-北京协和医学院院校长）

(责编：许心怡、崔元苑)


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